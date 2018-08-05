Baran, "Ankara sanayi devriminin dördüncü jenerasyonunu yakalıyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Memur şehri Ankara’nın sanayi alanında büyük ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Baran, "Ankara bugün organize sanayi bölgeleri, savunma sanayinde üretim yapan tesisleriyle Türkiye’nin önemli sanayi üretim şehirlerinden biri haline geldi. Teknolojinin her türlü imkanlarının kullanıldığı modern sanayi tesislerimiz mevcut. Ankara sanayi devriminin dördüncü jenerasyonunu yakalıyor" ifadelerini kullandı.

ATO heyetinin sanayi bölgeleri incelemelerinde ilk durağı Temelli Malıköy mevkiinde, içerisinde 300 sanayi tesisi bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) oldu. Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi. Sanayinin kalıcı istihdam kaynağı olduğunu, Başkent OSB’de çalışan sayısının 20 bine ulaştığını söyleyen Türk, burada yapılan her yatırımın önemli olduğunu kaydetti. Türk, tren yolu ve karayolu ile Ankara’yı hem Türkiye’nin diğer bölgelerine hem de liman kentleri üzerinden dünyaya bağlayacak lojistik köy projesinden de söz etti.

Ziyaret sırasında ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ercenk Akgözlü de ODTÜ tarafından geliştirilen ve itfaiyenin fabrika yangınlarına kısa sürede doğru şekilde müdahale etmesini sağlayan yazılım hakkında bilgi vererek, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde pilot uygulama yapmak istediklerini söyledi.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni de (OSB) ziyaret eden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Başkent’e değer katan ve katkı sağlayan herkesin yanında olduklarını söyledi. Türkiye’nin cari açık sorununun çözüm yollarından birinin üretim ve ihracat olduğunu kaydeden Baran, "Ankara Türkiye’nin beşinci ihracatçısı durumunda. Şehir ekonomisini geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için tek yol çalışmak ve üretmek. Biz de oda olarak çalışan, üreten ve istihdam sağlayan tüm işletmelerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Tanıtım filmi gösteriminin ardından Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, 2002 yılında kurulan organize sanayi bölgesi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. İşletme sermayelerinin arsa, fabrika binası ve altyapı yerine üretime dönmesi gerektiğini belirten Tuncay, inşaatları TOKİ’nin yapması halinde üretici firmaların öz kaynaklarını üretim araçlarına yatırabileceklerini söyledi. Başkan Tuncay, görüşmenin ardından ATO heyetine OSB içindeki Uyuz Gölü ve çevresindeki ağaçlandırma alanı ile Çanakkale Şehitler Anıtı’nı gezdirdi.

Baran’a ziyaret sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci, ATO Meclis Üyeleri Ercenk Akgözlü, Olgun Aydın veLevent Yılmaz eşlik etti.