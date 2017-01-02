Barınağın ömürlük konukları

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bakıma muhtaç; yaşlı, hasta ve engelli hayvanları sokağa bırakmıyor. Yıllarca barınakta kalmaya mecbur olan hayvanların kaldığı bölüm iki kısma ayrılıyor. Bir kısmında yaşlı hayvanlar bir kısmında ise bazı organları eksik engelli hayvanlar yer alıyor.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bugüne kadar binlerce sokak hayvanına ev sahipliği yaptı. Birçoğunun hayvan severler tarafından sahiplenildiği bu hayvanlar içerisinde öyleleri var ki, Çankaya Belediyesi dışında kimse onları sahiplenmiyor.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hasta yaşlı ve engelli toplam 206 hayvan artık sahip beklemese de en azından güvenilir bir ortamda yaşamını sürdürüyor.

Diğer hayvanlarla sorun yaşamamaları için engelli ve yaşlı olarak farklı alanlarda yaşamlarına devam eden hayvanlara, engellerinden ve yaşlarından ötürü gerekli olan ekstra tedavi hizmetleri de uygulanıyor. Sokaklarda yaşadıkları travmalar sonrasında ön ayak, arka ayak, pati kopması, görme kaybı, duyma kaybı gibi engelleri olduğu için sokakta yaşaması mümkün olmayan hayvanlar, yıllarca barınakta kalmaya mecbur olsalar da bir daha travmaya maruz kalmayacakları için şanslılar.