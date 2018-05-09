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09 Mayıs 2018 10:24

Barış Aydın AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Sivil toplum temsilcisi, iş adamı Barış Aydın, AK Parti’den Ankara milletvekili aday adayı oldu.

Barış Aydın AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

09 Mayıs 2018 10:24


AK Parti’den Ankara milletvekili aday adayı olan Ankara’da sivil toplum kuruluşlarının önde gelen isimlerinden iş adamı Barış Aydın, 16 yıldır TÜGİAD başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif çalışmalarda bulundu. Ankara’yı bir dünya kenti yapma hedefini yaşama geçirmek ve Türkiye’nin kalkınma, dünya devleti olma hamlesinde etkin rol üstlenmek için aktif politikada yer almak istediğini ifade eden Aydın, iki önemli hedefini, “Ankara’yı bir sağlık turizmi merkezi haline getirerek, Başkent’in bu alanda markalaşmasını sağlamak ve aynı zamanda bir ileri teknoloji üssü yapmak” şeklinde açıklıyor.


Barış Aydın, 2015’te Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı, 2014 yerel seçimlerinde de Türkiye’nin en büyük ilçesi olma özelliğini taşıyan Çankaya Belediye Başkan adayı olarak çok etkin bir kampanya düzenlemesiyle dikkat çekmişti. Belediye başkanlığı adaylığı seçimlerinde partisinin oy oranlarında ciddi bir ölçüde artış sağlayan Aydın, düzenlediği seçim kampanyasıyla da uzun süre konuşulmuştu.




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