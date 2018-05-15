Bölge Aday Adayı İşadamı Barış Aydın, hükümetin reel sektöre, inşaat sektörüne ve emeklilere yönelik aldığı son tedbirlerin ekonomik aktiviteye ivme kazandıracağını belirtirken, “Ekonomide asıl sıçrama, seçimler sonrası başlayacak; ‘güçlü lider-hızlı karar’ döneminde” dedi.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı olan İşadamı Barış Aydın, hükümetin aldığı son tedbirlerin, seçim öncesi belirsizlik algısının etkisini gidererek ekonomik aktiviteyi canlandıracak nitelikte ve son derece isabetli olduğunu belirtirken, Türkiye’nin ekonomide asıl sıçramayı seçim sonrası başlayacak “Güçlü lider-hızlı karar” döneminde yapacağını bildirdi.

Aydın, hükümetin uygulamaya koyduğu son ekonomik tedbirleri değerlendirdi. Aydın; milyonları ilgilendiren vergi, prim borçları ve trafik cezalarının yapılandırılması, stok affı, yaşlılık aylığında artış, emekliye bayram ikramiyesi ile inşaat sektörüne yönelik imar affı, konutta KDV ve tapu harcı indirimi gibi düzenlemelerin ekonomiye güçlü bir nefes olacağını, reel sektörü rahatlatacağını, tüketimi, yatırımları canlandıracağını, seçim öncesi pompalanan olumsuz algıların önüne geçeceğini vurguladı.

Reel sektör rahatlayacak

Vergi, sigorta ve prim, trafik cezası gibi ödemelerini gerçekleştirmemiş olanlara bir fırsat verildiğini belirten Aydın, “Vergi ve prim borçları, trafik cezaları yapılandırılıyor. BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnafın mağduriyeti gideriliyor. Vergi takibinde olan, uzlaşmazlık ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere kolaylık sağlanıyor. Piyasada beklenti haline gelen stok affı ile ilgili bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemeler, reel sektörü, iş hayatını rahatlatacaktır” dedi.

Aydın, yaşlılık aylığının 500 TL’ye çıkarılması ve emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1.000’er TL ikramiyenin de son derece isabetli olduğunu belirtti. Yaşlılık aylığı alan 600 bin, emekli 12 milyon civarında kişi bulunduğunu belirten Aydın, bu kesimin gelirinde yaşanacak artışın tüketim talebine, bunun da ekonomik aktiviteye; üretime, yatırıma pozitif yansıyacağını anlattı.