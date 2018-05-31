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31 Mayıs 2018 10:13

Barış Aydın’a İMKON’dan sıcak karşılama

AK Parti Ankara 3.

Barış Aydın’a İMKON’dan sıcak karşılama

31 Mayıs 2018 10:13

Bölge Milletvekili adayı Barış Aydın, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunda (İMKON) Başkan Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada İMKON’un 5 federasyon, 51 dernek ve 120 bin üyesi ile önemli bir üst kuruluş olduğunun altını çizerek, müteahhitlerin yurt içi ve uluslararası sektörel, ekonomik, yerel yönetimler ve hükümet ile olan sorun ve taleplerine çözüm üretmek için kurulduğunu vurguladı. İMKON’un Türkiye’de kurulmuş en büyük ve en geniş yapılanmaya sahip mesleki ve sektörel üst kuruluş ve temsilci olduğunu ifade eden Tellioğlu şunları söyledi:


“İMKON olarak böylesine önemli bir misyon üstlenmişken, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi ve istihdamın artırılması ve sürdürülmesi hedeflerimizle çalışırken, içimizden birinin, Sayın Barış Aydın’ın adaylığı hepimizi çok memnun etmiştir.”


Barış Aydın da, genel başkan yardımcısı olduğu İMKON’un başkan ve üyeleriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şimdi hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için çalışmayı sürdüreceğiz. Şimdi vakit Türkiye vaktidir. İnanıyorum ki hedeflerimize daha kısa sürede ulaşacak, büyük Türkiye’nin 2023 ve 2071 vizyonu için daha çok çalışacağız. Sektörün içinden biri olarak yakından tanıdığım sektör sorunlarını da hızla aşacağız. Ben de her zaman sizlerle birlikteyim” diye konuştu.


İMKON Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şahin, Barış Aydın’a her zaman destek olacaklarını ifade ederek, “Benim oyum Barış Aydın’ındır. TBMM’de bizi temsil etmesi bizim de çıtamızı yükseltecektir” dedi.


Toplantıya katılan üyelerin de destek sözü verdiği Aydın, toplantı sonrası birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından üyelere teşekkürlerini iletti.




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