Barış Aydın’dan Ayaş ziyareti

Bölge Milletvekili Adayı Barış Aydın, ’’ Termal kaynaklara sahip diğer ilçeleri ile birlikte Ankara ilini çok etkin bir tanıtımla ve devlet desteğiyle hayata geçirilecek büyük yatırımlarla dünya çapında bir termal turizm merkezi haline getireceğiz’’ dedi.

24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Barış Aydın, Ankara’nın önemli tarım ve termal turizm merkezi olan Ayaş’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Aydın Ayaş’ta pazar yerini gezerek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sevgi ve desteklerini sunan Ayaş halkına teşekkür eden Aydın, "Vakit Ankara Vakti" dedi. Hoca Sinan Mahallesi’nde Ayaşlılarla sohbetinde 24 Haziran seçimlerinin, “Güçlü ve büyük Türkiye”ye açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Aydın, daha sonra Oltan Mahallesi’nde Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ve vatandaşlarla buluşup sohbet etti.

Aydın, Ayaş’ın termal turizm açısından sahip olduğu büyük potansiyele dikkat çekerek, ’’Ayaş merkezindeki Karakaya Kaplıcası ile 23 kilometre mesafedeki Ayaş İçmeleri mineralli ve radyoaktifli suları ile önemli bir sağlık merkezi, bir zenginlik kaynağı. İçmeler birçok sağlık sorununa çare sunuyor. Burada Sağlık Bakanlığımızca tescilli son derece modern tesisler var. Ancak Ayaş, şu an termal turizmde daha çok iç piyasaya hizmet veriyor. Ayaş’ın bu alandaki konumunu yükseltmek istiyoruz. Termal kaynaklara sahip diğer ilçeleri ile birlikte Ankara ilini çok etkin bir tanıtımla ve devlet desteğiyle hayata geçirilecek büyük yatırımlarla dünya çapında bir termal turizm merkezi haline getireceğiz. Ayaş da bunun en önemli parçalarından biri olacak. Biz zaten Ankara’yı sağlık turizmi ile markalaştırmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Ayaş’ın çok önemli ekonomik potansiyele sahip olduğu tarım ve hayvancılığa da değinen Aydın, çiftçilerin taleplerini dikkate alarak kendilerine en iyi hizmeti sunmanın çabası içinde olacaklarını söyledi. Ayaş’ın yaş meyve ve sebze yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele ve her türlü hububat, bakliyat, sebze, meyve ve şeker pancarı üretimine uygun iklime sahip olduğunu belirten Aydın, ’’Ayaş dutu, domatesi ve kirazını bilmeyen yoktur. Ankara’nın sebze ve meyve ihtiyacının önemli bir bölümünü Ayaş karşılıyor. Hayvancılık da ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Ankara’nın günlük süt tüketiminin yüzde 60’ı Ayaş’tan karşılanıyor. Ayaş, bu yönüyle de çok önemli bir ilçemiz” şeklinde konuştu.

İftarı Ayaşlı seçmenlerle birlikte yapan Barış Aydın, daha sonra Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) ve ardından işadamı Murat Akça’nın sahur davetine katıldı.