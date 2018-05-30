Barış Aydın’dan Beypazarı çıkarması

bölge milletvekili adayı Barış Aydın, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesini ziyaret etti. İlçede yetkililer ve halkla görüşen Aydın, Beypazarı’nın mevcut potansiyelini daha iyi kullanmak ve daha da kalkındırmak için her türlü gayreti gösterme sözü verdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile birlikte ilçede ziyaretler gerçekleştiren Barış Aydın, esnaf, halk, pazarcılar ve ilk kez oy kullanacak gençlerle sohbet etti. Kendisini “Ankara sevdalısı” olduğunu vurgulayan Barış Aydın, “Ankara’yı bölgelerine ayırsak bile Ankara birdir. Beypazarı da Ankara’nın bütün ilçeleri gibi önemli ilçelerinden biri; bu güzel ilçemizi daha da kalkındırmak için hep birlikte elimizden geleni yapacağız” dedi.

Daha sonra Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş’i ziyaret eden Barış Aydın, Ziraat Odası Başkanı Ateş’le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Oda Başkanı Ateş, “Siz gelmeden baktım, Ankaralı olduğunuzu görünce çok mutlu oldum. Bizi, bölgemizi tanıyan kişilerin bizi temsil etmesi çok önemli” dedi.

Beypazarı’nın marul, yeşil soğan, havuç üretiminde Türkiye birincisi olduğuna işaret eden Ateş, Beypazarı’nın, Türkiye’nin yaş sebze üretimine önemli katkı sağladığını da vurguladı.

Ziyarette Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da, “İlçemizin başta tarımda olmak üzere zengin potansiyelini açığa çıkarmamız lazım. Dünyadaki en üst düzey teknoloji burada. Termal kaynaklarımız var. Termal tarım için de inşallah çalışmalar yapacağız. Beypazarı’mızın tarım potansiyelini herkes görsün istiyoruz” derken, Barış Aydın da “25 ilçemiz de birbirinden farklı zengin bir potansiyele sahip. Bunu harekete geçirmeliyiz. Esnafımızı nasıl kalkındırabiliriz, halkımızın refahını nasıl artırabiliriz diye uğraşacak; ekonomiyi canlandırmak için çalışacağız” diye konuştu.

Daha sonra Aydın, ziyaretler ve ilçe sathındaki çalışmalara bir süre ara vererek, geçen ay hayatını kaybeden babası Kurbâni Aydın’ın hac arkadaşı olan Beypazarlı bir yakınının vefatı dolayısıyla ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Beypazarı’ndaki yaş sebze entegre tesislerini de gezen Barış Aydın, ardından beraberindekilerle birlikte, Ayaş’ta AK Parti ilçe teşkilatında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi, duraktaki taksicilerle ve esnafla sohbet etti.