Barış Aydın’ın adaylığına büyük ilgi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Ankara adayları arasında en dikkat çeken isimlerden olan iş adamı Barış Aydın’ın adaylığı Başkent’te, sevinçle karşılandı. İş dünyası kuruluşları ve STK’larda uzun yıllardır yöneticilik yapan ve aktif görevlerde bulunan Aydın, Ankaralılar tarafından oldukça sevilen bir isim olarak dikkat çekiyor. Adaylığının 3. Bölge 4. sıra olarak açıklanmasından sonra çalışmalarına büyük bir hızla başlayan Aydın, Ankara’yı karış karış gezip halkla, esnafla ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor.

Önceki gün Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) tarafından ağırlanan iş adamı Barış Aydın, bir araya geldiği iş adamları ile sohbet toplantısına katıldı. Dernek Başkanı Emre Altındağ ve üyeler tarafından karşılanan Aydın, iş dünyasının sorunlarını iyi bildiğini, bunlara çözüm üreterek Ankara’ya katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirmek için tüm vekillerle bir araya geleceklerini belirtip, ’vakit Türkiye vakti’ diyerek çalışmalara hız vereceklerini söyledi. ANGİAD üyeleri de kendi aralarından bir adayın olmasının ve bu adayın da Barış Aydın olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çalışmalarına Sivil Toplum Kuruluşları ve esnaf ziyaretleri ile başlayan Aydın, geçtiğimiz gün ziyaret ettiği AŞTİ’de de yoğun ilgi ile karşılandı. AŞTİ esnafı ve yolculuk için terminalde bulunan vatandaşlar Aydın’a istek ve beklentilerini anlatarak bol bol fotoğraf çektirdi. Gün boyu devam eden çalışmalar, Ankara’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarının davetleriyle sürerken program iftar sonrasında da devam ediyor.

Daha önce Aydın, 2015’te Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı, 2014 yerel seçimlerinde de Çankaya Belediye Başkan adayı olarak eşi görülmemiş bir kampanyaya imza atmış ve büyük bir mücadele sergilemişti. Kampanya çalışmaları sırasında gece gündüz çalışan ve halkın, hemen her kesimin büyük sevgisini kazanan Aydın, AK Parti’nin oy oranını da ciddi ölçüde artırmıştı.