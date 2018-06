Barış Aydın’ın Çakırlar seçim ofisinde miting gibi açılış

Aydın açılış töreninde konuşmada, ’’İnşallah hep beraber el birliğiyle 24 Haziran’da hem Ankara’da hem Türkiye’de büyük zaferle sizlerin emeğiyle, sizlerin desteğiyle çıkacağız’’ dedi.

AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Barış Aydın’ın Yenimahalle Çakırlar’daki seçim ofisi büyük bir katılım ve yoğun ilgiyle açıldı. Çok sayıda siyasetçinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşma yapan Aydın, ’’AK Parti büyük ve güçlü Türkiye yolunda milletine ve ülkesine inançla hizmet edenlerin partisidir. AK Parti bir vefa hareketi olduğu gibi bir değişim ve dönüşüm hareketidir. Artık değişim vaktidir, artık dönüşüm vaktidir. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da şahlanış vaktidir. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

’’Hepimizin ismi farklı ama soyadı aynı, soyadı Türkiye’’

Türkiye’nin Türk’üyle, Kürdü’yle, Lazı’yla, Çerkesi’yle, Zazası’yla, Alevisi’yle, Sünnisi’yle büyük bir millet olduğunu belirten Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diyerek iri olacağız, diri olacağız, birlik olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız. Zafer güzergahımız belli. Ulaşmadık hiç kimse bırakmayacağız ve hemşehrilerimize diyeceğiz ki, mutlak istikrarın devamı için Cumhur İttifakını seçin. Güçlü hükümet ve güçlü meclis için Cumhur İttifakını seçin. Kalkınmanın ve şahlanışın devamı için Cumhur İttifakını seçin. Güçlü Türkiye için Cumhur İttifakını seçin. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da arkasında durduğunuz Erdoğan’ı FETÖ’ye teslim etmemek için Cumhur İttifakını seçin. PKK’nın pantolon giymişlerinin devlete sızmaması için Cumhur İttifakını seçin diyeceğiz. Bu alanda bile pek çok rengi burada görebiliyorum. Adı Çorum olanı, adı Diyarbakır olanı, adı Trabzon olanı, Bitlis, Edirne, İzmir, Mardin olanı görüyorum. Görüyorum ki hepimizin isimleri farklı ama soyadı aynı. Hepimizin soyadı Türkiye ve şimdi Türkiye vaktidir.’’

’’Türkiye’nin istikrarı için 24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışma vaktidir’’

’’24 Haziran gecesi Gazze’den Somali’ye, Arakan’da Kudüs’e, Türkiye’de ve tüm mazlum coğrafyalarda eller duaya açılacak’’ diyen Aydın, ’’Bu ülkeyi canından aziz bilip vatan uğruna can verenler için yükselecek dualar. Bu ülke düşmesin diye, bu sancak inmesin diye can veren Ömer Halisdemirler için, Fethi Sekin’ler için yükselecek dualar. Biz huzur içinde yaşayalım diye can veren Afrin şehitlerimiz için yükselecek dualar. Bugün seferberlik vaktidir. Çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin istikbali için, büyüklerimizin huzuru için, esnafımızın selameti için, emeklilerimiz için, işçilerimiz, memurlarımız, öğrencilerimiz için, Türkiye’nin istikrarı için 24 Hazirana kadar gece gündüz çalışma vaktidir. İnşallah hep beraber el birliğiyle 24 Haziran’da hem Ankara’da hem Türkiye’de büyük zaferle sizlerin emeğiyle, sizlerin desteğiyle çıkacağız’’ şeklinde konuştu.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Naci Bostancı ise bu seçimlerin referandumunun devamı olduğunu belirterek, ’’Referandumla kabul ettiğimiz sistem iktidar olabilmek için yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranını gerektiriyor. Mesele sayı değil, mesele yüzde 50’nin üzerinde insanları kucaklamak. Ak Parti’nin çatısı bu milletin birliğinin çatısı. Bu sistem hayata geçtiğinde Türkiye siyasetinde kim kazanırsa kazansın millet kazanacak. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımıza ve Ak Parti’ye güçlü bir destek verileceğine inanıyorum. Bu, milletin kaderiyle ilgili. Hepimiz de bunun için çalışıyoruz’’ diye konuştu.

’’24 Haziran’da Rabbim inşallah çifte bayram nasip etsin’’ diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 9 Haziran saat 16:00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Ankara’dan tüm dünyaya mesaj vereceklerini kaydederek vatandaşın desteğini istedi.

"İnşallah bayram sonrası demokrasi bayramını da yaşayacağız"

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise, ’’İnşallah bayram sonrası demokrasi bayramını da yaşamış olacağız. 24 Haziran akşamı da demokrasi bayramını buradan başlatarak inşallah hem Ankara’da hem Türkiye’de yapmış oluruz. Biz seçimi seçim olsun diye yapmıyoruz. Cumhurbaşkanımızla, onun kuracağı güçlü bir hükümetle istiyoruz ki Türkiye dünyada ilk 10’a girsin sonra da şampiyonluğa oynayan iki üç ülkeden birisi olsun’’ açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Ankara Milletvekili adayı Mücahit Efe’nin okuduğu dua ile Ak Parti Ankara 3. Bölge milletvekili Adayı Barış Aydın’ın seçim ofisinin açılışı gerçekleşti.

Seçim ofisi açılış törenine Aydın, Bostancı, Özcan ve Efe’nin yanı sıra Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, AK Parti Ankara Milletvekili ve adayı Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara Milletvekili adayı Asuman Erdoğan, Ankara 3. bölge milletvekili adayı Kurtcan Çelebi, Ankara Milletvekili adayı Mehmet Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, İl Başkan yardımcıları, İlçe Başkan yardımcıları, STK başkanları. Ak Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve Ak Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir katıldı.