Barış Manço’nun ismi eğitim yuvasında yaşayacak

Barış Manço’nun adının verildiği anaokulu, Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço’nun katılımıyla hizmete açıldı.

Adam Olacak Çocuk yarışmalarıyla çocukların kalbinde taht kuran ve 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Manço’nun adının verildiği anaokulu, Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço’nun katılımıyla hizmete açıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte anaokulunu açan İnci Manço, “Keşke Barış Manço da burada olsaydı” dedi.

Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Barış Manço’nun isminin verildiği anaokulu ve gündüz bakımevinin açılışında konuşma yapan İnci Manço, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Burada bulunmak benim için büyük bir gururdur. Bu gururu abim yanımızda olamadığı için buruk yaşıyorum. Bu anaokulu ve kurs merkezinde yetişecek kişilere Barış gibi akıllı, Barış gibi barışa sahip, Barış gibi başarılı, Barış ve sevgi için de uzun ömrüler ve başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Yaşar ise “Bugün tesisimize şarkılarını hala dinlediğimiz, onu tanıma fırsatı bulamayan çocuklarımızın bile özlemlerini dile getirdikleri, kişiliği ve kültürü ile Türk müziğinin duayen sanatçısı Barış Manço’nun ismini vermenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İlklerin belediyesi olduklarını da dile getiren Başkan Yaşar, Ergazi Anaokulu açılışının ardından Ergazi Kurs Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Yaşar, “Tüm Yenimahalle bölgelerine aynı şartlarda hizmet ediyoruz. Bana oy verdi, vermedi kimseyi ayırt etmiyoruz. Eğitime, sağlığa, spora, sanata önem veriyoruz. Bu yatırımlarla Yenimahalle barınmak için ticaret yapmak için en çok tercih edilen ilçelerden biri haline geldi. 4 kapalı yüzme havuzu olan tek ilçe Yenimahalle. 2 tane FİFA kokartlı stadı olan, 400’e yakın parkı olan, bu sene sonu itibariyle 10 tane anaokulu olacak olan tek ilçe Yenimahalle. Nazım Hikmet Kültür Merkezi gibi bir kültür merkezine sahip,6 tane mahallesinde daha yeni kültür merkezleri inşa eden tek ilçe Yenimahalle. Sağlık ocakları yaparak sağlık hizmetini yürüme mesafesine indiren, okullara camilerine sahip çıkan, 2 cem evini ilçeye kazandıran tek ilçe Yenimahalle. Bunları sizlerin verdiği vergilerle yapıyoruz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Ergazi Mahallesi Muhtarı Emine Yıldız ile birlikte kurs merkezini gezen Yaşar, öğretmenlerle birlikte pasta kesmeyi de ihmal etmedi.