Özcan, tören sonrası Elmadağ Belediyesinin avlusunda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Elmadağ’da bulunan Barutsan Roket Fabrikası’nda roket yakıtı üretimi yapılan atölyede roket yakıtlarının karıştırılması sırasında büyük bir patlama meydana gelmiş, patlamada işçilerden Emre Özcan (34) hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Özcan için bugün Barutsan Fabrikası’nda tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen tören yaklaşık yarım saat sürdü. Tören sonrası Özcan’ın naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Elmadağ Ulu Camii’ne getirildi. Vatandaşlar cami avlusuna sığmayınca Özcan’ın naaşı omuzlara alınarak 500 metre ilerideki Elmadağ Belediyesinin bahçesine götürüldü. 2 çocuk babası Özcan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası binlerce kişi ve protokol üyeleri tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan patlamada yaralanan ve vücutlarında yanıklar olan 4 kişinin tedavilerinin İbni Sina Hastanesi, Gazi Hastanesi ve GATA’da devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.