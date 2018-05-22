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22 Mayıs 2018 09:49

Başarılı gençler uzayı keşfetti

Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın organizatörlüğünde okullarında başarılı 16 çocuk, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi ziyaret etti.

Başarılı gençler uzayı keşfetti

22 Mayıs 2018 09:49


Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da bulunan okullarda gösterdikleri üstün başarıdan dolayı ödüllendirilen gençler, robotik kodlamadan, astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. 3 yaşından 100 yaşına kadar bilim meraklılarına hizmet veren merkezde, başarılı gençler planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneme fırsatı buldu.


Eşsiz bir deneyim yaşatıyor


Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin son derece zengin bir içerikle hazırlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Tesisimiz evreni merak eden herkesin sorularını yanıtlayacak kapasiteye sahip. Matematik, teknoloji, tarih ve mühendislik uygulamalarına olanak sağlayan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, astronomi ve uzay meraklılarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan gökbilim merkezimizin bu hafta ziyaretçileri ise okullarında başarı elde etmiş çocuklarımız oldu” dedi.




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