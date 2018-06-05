Başarılı öğrenciler ödüllerini medya temsilcilerinin elinden aldı

Resim ve afiş dalında ikinci olan İkra Yavuz’a ödülünü İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar takdim etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından "Hak Arama Kültürü ve Ombudsmanlık" konulu kompozisyon resim ve afiş tasarımı yarışması gerçekleştirildi. Lise düzeyindeki gençlerin hak arama kültürlerinin ve hakkaniyet anlayışlarının yerleşmesi KDK’yı daha iyi tanımaları amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un ev sahipliğinde düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunduğu Ankara medya temsilcileri yer aldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başdenetçi Malkoç, yarışmaya gençler tarafından çok büyük bir ilgi olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. KDK’nın önemine değinen Malkoç, kurumun vatandaş ile idare arasında bir köprü görevi üstlendiğini dile getirdi. Bu yıl içinde özellikle lise ve üniversitelerde KDK hakkamiyeti yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Malkoç, "Türkiye’de 200’ün üzerinde üniversite var, bizim niyetimiz 2018 yılının sonuna kadar en az 50 üniversitede Ombudsmanlık Topluluklarını kurmak. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye’de var olan 8 milyon üniversite öğrencisine demokratik haklarını ve hak arama kültürü konusunda önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Bugün burada ödüllerini verdiğimiz yarışmaya çok sayıda müracaat oldu bu bizi çok sevindirdi. Bu kapsamda her alanda yanımızda gördüğümüz STK ve medyamıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlerin geleceğin istikbali olduğunu kaydeden Malkoç, 2023’ün Türkiye’sinin hakkaniyet üzerine, demokrasi üzerine daha sağlam temellerde yükseleceğine inancının tam olduğunu söyledi.

"’Adalet Mülkün Temelidir’ sözü kadar okumaktan mutluluk duyduğumuz başka bir söz yok"

Törende konuşan Yargıtay Başkanı Cirit ise, "Biz hukukçular her gün adaletle ilgili yeni sözler okuyor ve altını kırmızı kalemle çiziyoruz. Mahkeme salonlarında ’Adalet Mülkün Temelidir’ sözü kadar okumaktan mutluluk duyduğumuz başka bir söz yoktur. KDK tarafından düzenlenen bu yarışmanın insan haklarına dayalı, adalet anlayışının gelişmesinde hak arama özgürlüğünün ne denli önemli olduğunun kavranması bakımından gençlerimize yol göstereceği ve katkı sağlayacağı kanaatindeyim. KDK’nın kurulduğu günden bu yana vermiş olduğu kararlar tavsiye niteliğinde olsa bile idare ve vatandaş ile büyük katkılar sağladığı büyük gerçektir. Hak ve adaletin en güçlü teminatı olan hızlı işleyen bir hak sisteminin tesisi insan hakkını, demokrasiye bağlı sıkı sıkıya bağlı bireylerin yetişmesine bağlıdır" diye konuştu.

Ödüller medya temsilcilerinin elinden

Resim ve afis tasarım dalında teşvik ödülünde birincilik ödülü ise Deniz Keleş’e Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu tarafından verildi. İkincilik ödülü ise İkra Yavuz’un oldu. Yavuz’a ödülünü İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar takdim etti. Üçüncü olan Mehmet Pusmaz’a ödülünü Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu verdi. Resim ve afiş tasarım dalında birinci olan isim Buse Özsolak oldu, kendisine ödülünü KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç takdim etti. İkincilik ödülü Selen Kıcır, üçüncülük ödülü ise Buse Cesur’un oldu.

Kompozisyon üçüncülük teşvik ödülü Buse Nur Ayaydın’ın oldu, ödülü Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat verdi. İkinci olan isim Hilal Aleyna Sümer’e ödülünü ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, birinci olan Lütfiye Beerjin Bozdağ’a da ödülünü KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılıç takdim etti. Kompozisyon dalında birincilik ödülünü "Hak Arıyoruz" yazısıyla Rümeysa Arık kazandı. İkinci olan isim Erva Çelik, üçüncü ise Semih Emin Kaya oldu. Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Törende ayrıca Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Ferda Yıldırım ile Yusuf Büyük de yer aldı.