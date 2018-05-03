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Başbakan Binali Yıldırım, "şu Ana Kadar 7 Bin 329 Aday Partimize Başvurdu. Başvuru Yapmayan Milletvekili Sayısı 23" Dedi.
03 Mayıs 2018 11:45
Başbakan Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 7 bin 329 aday partimize başvurdu. Başvuru yapmayan milletvekili sayısı 23" dedi.
IHAAW114526-SIY/03-05-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 7 bin 329 aday partimize başvurdu.
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03 Mayıs 2018 11:45
Başvuru yapmayan milletvekili sayısı 23" dedi. 03.05.2018 11:45:26 TSI NNNN
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