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03 Mayıs 2018 11:45

Başbakan Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 7 bin 329 aday partimize başvurdu. Başvuru yapmayan milletvekili sayısı 23" dedi.

IHAAW114526-SIY/03-05-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 7 bin 329 aday partimize başvurdu.

Başbakan Binali Yıldırım,

03 Mayıs 2018 11:45

Başvuru yapmayan milletvekili sayısı 23" dedi. 03.05.2018 11:45:26 TSI NNNN




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