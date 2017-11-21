Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Akdağ ve Bagladeş Bakanı Chowdhury ile basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bangladeş’e, Myanmar’dan kaçan 1 milyon Arakanlı Rohingyalı Müslüman’ın olduğunu söyleyen Akdağ, “Myanmar’daki zulümden kaçarak kardeş ülke olan Bangladeş’e sığındılar. Bangladeş hükümetine çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar, hamileler büyük sıkıntı çektiler ve çekmeye de devam ediyorlar. Bangladeş’teki durumun geçici bir durum olmasını temelli ediyoruz. Bangladeş toprak büyüklüğü itibariyle çok büyük bir ülke değil. Gerçekten Bangladeş için büyük bir yük” dedi.

Bangladeş’e sığınan Müslümanlara hizmet vermesi için iki sahra hastanesi ve 10 adet sağlık merkezi yapılacağını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatlarıyla AFAD ile beraber elimizden gelen her türlü desteği Bangladeş’e götüreceğiz. Bu yılın sonuna kadar bölgede iki sahra hastanesi kuracağız. Bunlarla birlikte çalışacak 10 adet sağlık merkezi oluşturacağız. AFAD ile beraber belediyelerimiz ile birlikte bölgede su kuyuları açarak Arakanlı ve Rohingyalı Müslümanların ihtiyacı olan suyu kullanmaları için destek vereceğiz.”

Bangladeş’in Türkiye’den 20 bin konteyner sayısını 25 bin konteynere çıkarma taleplerinin olduğunu ifade eden Akdağ, şöyle devam etti:

“Bangladeş hükümeti uygun bir alan hazırladı. Türkiye Cumhuriyeti olarak 20 bin konteynerde 100 bin kişiye hizmet vermeyi planlamıştık ama bugünkü görüşmelerde bunu 25 bin konteyner ve böylece 125 bin kişiye hizmet verebileceğimiz bir şekle getirebileceğimizi gördük. Elimizdeki kaynakları yeniden değerlendireceğiz. Türk halkının cömertliğine de bir kez daha müracaat edeceğiz. Planlanmış konteyner ve hizmet edilecek kişi sayısını daha da artırmaya gayret edeceğiz. Biz bir sığınma kampı yaptığımız zaman yiyecek ihtiyaçlarını, güvenliği, su ihtiyaçlarını, ibadet ihtiyaçlarını mümkün olduğu ölçüde, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz.”

Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Zulüm bitmelidir ve bütün dünya ülkeleri elinden geleni yapmalıdır. Geçici olmasını temelli ettiğimiz durum içinde dünya ülkeleri hassasiyetle Bangladeş’te yaşayan Arakanlılara yardımcı olmalıdır” dedi.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu ve desteklerinin devam ettiğini belirtti. Bakan Mofazzal Hossain Chowdhury, şöyle devam etti:

“İnsanların problemleri nerede varsa Türkiye orada oluyor. Türkiye, Bangladeş’in yanında insanlık adına orada ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hükümetimiz 1 milyon kişiye yardım etmeye çalışıyor. Türkiye bu konuda yanımızda. Biz kardeş gibi hareket etmeye devam ediyoruz. Bu konularda kardeşlik yakınlaştı. Kardeş olarak bizim yolumuz devam edecek.”

Türkiye’den destek beklediklerini ifade eden Bakan Mofazzal Hossain Chowdhury, “Türkiye halkından 25 bin konteyner yapılmasını 125 bin kişiye de hizmet vermelerini istiyoruz. 2 tane hastane ve 10 tane de sağlık merkezi yapmaları için gerekli her alan Aralık ayında verilecek. Bu zulümler bitsin bizim yanımızda her zaman olun” dedi.

Çankaya Köşkü’ndeki görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Akdağ ve Bagladeş Bakanı Chowdhury birbirlerine hediye takdim etti.