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19 Eylül 2017 21:33

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 15 Temmuz kahramanı Turgut Aslan’ı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından başından vurulduktan sonra yaşama tutunan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan’ı evinde ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 15 Temmuz kahramanı Turgut Aslan’ı ziyaret etti

19 Eylül 2017 21:33


19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Aslan’ı tebrik eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Aslan ve ailesi ile bir süre sohbet etti. Çavuşoğlu Aslan’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu’na ziyaretinden dolayı çok teşekkür ettiğini ifade eden Aslan, “Allah var gam yok” dedi. Aslan ayrıca FETÖ ile mücadelenin etkin şekilde sürmesinden duyduğu memnuniyeti Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na iletti.


Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm gazilerin Gaziler Günü’nü tebrik ederek, “Bu güzel vatan, bu yiğit insanların omuzları üzerinde yükseliyor. Allah onlardan ebeden razı olsun” dedi.


Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbeciler tarafından başından vurulmuştu. Yaklaşık 5 ay yoğun bakımda kalan Aslan, 5 beyin ameliyatı geçirdikten sonra mucizevi şekilde yaşama tutundu.


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 5 ay yoğun bakımda kalan Aslan’ın fizik tedavisi halen devam ediyor.




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