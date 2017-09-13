Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 20:43

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Arakan’a yapılan insani yardımları değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Zor koşullarda milletimizin selamını Arakanlı kardeşlerimize ileten TİKA görevlilerimizin gayretleri takdire şayandır.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Arakan’a yapılan insani yardımları değerlendirdi

13 Eylül 2017 20:43

Nerede bir mağdur ve mazlum varsa onlarla olmaya çabalıyoruz” dedi.


Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arakan’a ulaştırılan yardımların teslimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yardımlara ilişkin görseller paylaşan Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:


“Türkiye’nin gayretleriyle Arakan, Maungdaw’da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımlar ulaştırıldı. TİKA’mız eliyle botlarla veya helikopterlerle dağıtılan 150 tonluk yardımlar pirinç ve kuru balıktan oluşuyor. Zor koşullarda milletimizin selamını Arakanlı kardeşlerimize ileten TİKA görevlilerimizin gayretleri takdire şayandır. Nerede bir mağdur ve mazlum varsa onlarla olmaya çabalıyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç