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19 Eylül 2017 21:34

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu kahraman komutanı evinde ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, terörle mücadele kahramanlarından Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Yarbay Yakup Kutman’ı Ankara’daki evinde ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu kahraman komutanı evinde ziyaret etti

19 Eylül 2017 21:34


Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 12 Eylül 2016 günü Amanos Dağları’nda arama- tarama çalışmaları yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan eski Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Yarbay Yakup Kutman’ın 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik etti. Çavuşoğlu bir süre sohbet ettiği Gazi Kutman’ın sağlık durumu ile ilgili bilgi alarak, acil şifalar diledi.


Kutman Çavuşoğlu’na ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Tedavisi süren Kutman’ın rehabilitasyon süreci de devam ediyor.




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