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04 Ocak 2017 13:09

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’tan KDK Başdenetçisi Malkoç’a ziyaret

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’tan KDK Başdenetçisi Malkoç’a ziyaret

04 Ocak 2017 13:09

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) yeni seçilen Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, KDK yeni Başdenetçisi Şeref Malkoç’u makamında ziyaret etti. TBMM’de yapılan seçimle 300 oy alarak Kamu Başdenetçisi seçilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, 5 Aralık’ta TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da katıldığı törenle görevi Nihat Ömeroğlu’ndan devralmıştı. Malkoç’un önemli katkıları olacağına inandığını vurgulayan Kurtulmuş, "Gerek siyasi tecrübesi, gerekse hukuki bilgisi dolayısıyla ümit ediyorum ki burada yapacağı görevde çok başaralı olacak. Bu kurumun da Türkiye demokrasisinin gelişmesi bakımından önemli katkıları olacağına inanıyorum, kendisini tebrik ederim. Allah muvaffak eylesin" dedi.

"Önemli olan bu millete hizmet etmektir"
Bu kurumun vatandaşa önemli katkıları olacağını vurgulayan Malkoç ise, "KDK 4 yıllık, yeni ve taze bir kuruluş ancak kökleri Selçuklu ve Osmanlılara dayanıyor. Bu yönden gurur duyacağımız bir müessese. Vatandaşla idare arasındaki sıkıntıları çözmek için yargıya gitmeden oluşturulmuş olan güzel bir kurum. Önemli olan bu millete hizmet etmektir. Kurumların çok fazla önemi yok ama KDK dostane çözüm açısından bir hacet kapısı. Bizden önceki başkanımız bu kurumun kurumsallaştırılması konusunda çok çabaladı, biz de bayrağı ondan devraldık. Umut ediyorum ki Türkiye’de hizmet standardının kalitesinin artması, iyi yönetim ilkelerinin daha iyi olgunlaşması ve Türkiye’de hukuk devletinin gerçekleşmesi anlamında ve vatandaşın hak ve özgürlüklerini araması noktasında önemli katkılarımız olacaktır" şeklinde konuştu.



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