Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ATO’da sahur toplantısına katıldı

ATO’nun Congresium’da yer alan hizmet salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin 2018 yılının birinci çeyreğinde sağladığı yüzde 7,4’lük büyümenin önemine dikkat çekerek, ekonomi enstrümanlarıyla spekülasyon yaparak Türkiye üzerinde oyun oynayanların başarılı olamadığını söyledi. Baran, “Her ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin üzerine kara bulutları sermeye kimsenin gücü yetmeyecek. Türkiye terörle mücadele için harcadığı kaynağı ekonomiye aktarmış olsaydı, bugün dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında rahatlıkla yer alırdık. Türkiye 15 Temmuz’da yok edilmeye çalışıldı. 15 Temmuz’un ertesinde darbe girişimi yokmuş gibi Türkiye kredi notu düşürüldü. Geçmiş olsun bile demeden, not düşürüldü. Bunun büyük bir planın parçası olduğu, hepimize gösterildi. Bugün çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

Baran, Şimşek’e komitelerin dosyasını sundu

Ankara Ticaret Odasının 157 bin üyesinin 67 meslek komitesinde temsil edildiğini kaydeden Baran, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e komitelerin sektörlerine dair sorunlarına ve çözüm önerilerine yer verilen bir çalışma sundu. Dosyada, 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri, 3 No’lu İlaç ve Tıbbi Cihaz, 6 No’lu Telekomünikasyon, 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti, 12 No’lu Kozmetik Ürünleri İmalat ve Satıcıları, 15 No’lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları, 19 No’lu Kırtasiye ve Kitap Dergi Satıcıları ve Kopyalama Merkezleri, 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri, 26 No’lu Hırdavat Satıcıları, 31 No’lu Plastik ve Kimyevi Madde İmalat ve Satıcıları, 34 No’lu Hurdacılık, Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi, 35 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği, 37 No’lu Konut Amaçlı Olmayan İnşaat ve Altyapı Müteahhitleri, 38 No’lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri, 42 No’lu Enerji Sektörü, 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları, 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği, 50 No’lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları, 52 No’lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri, 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi, 57 No’lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi, 61 No’lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri, 64 No’lu Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri, 67 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitelerinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin çalışma yer aldı. Baran ayrıca Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e Ankara ekonomisi hakkında da kısa bir bilgi verdi.

Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi hakkında detaylı bilgiler veren Başbakan Yardımcısı Şimşek, seçimin erkene alınması kararına piyasaların olumlu tepki verdiğini, kredi derecelendirme kuruluşlarının bu olumlu tepkiyi dikkate almayan açıklamalar yaptığını ifade etti.

“Sosyal yardımlar milli gelirin yüzde 1’i bile değil”

Seçim öncesinde hükümetin emeklilerin de içinde bulunduğu kesimlere sosyal yardımlar yaptığını hatırlatan Şimşek, “Bunların hepsini toplasanız milli gelirin yüzde 1’i bile değil. Seçim sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yeni hükümet 5 yıllığına görev alacak. Yapısal reformların çok güçlü bir şekilde uygulamaya konması kısa zaman alır. Türkiye’de reform yapma noktasında irade vardır. Seçimden sonra seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir takım spekülatif saldırıları aşacağız, boşa çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu.

Beypazarı ve Ayaş’a tarım ürünleri ihtisas gümrüğü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantıda katılımcıların Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve sektörlerine dair sorularını tek tek cevapladı. Şimşek bir soru üzerine, Beypazarı ve Ayaş’da Tarım Ürünleri İhtisas Gümrüğü kurulmasının makul bir talep olduğunu belirterek, seçim sonrasında bu konunun gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ile ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in ev sahipliği yaptığı sahur programına, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, Ankara Sanayici ve İş adamları Derneği (ASİAD) Başkanı Eda Ersoy, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ATO Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle, meclis ve komite üyeleri katıldı.