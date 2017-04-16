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16 Nisan 2017 11:30

Başbakan Yardımcısı Türkeş oyunu kullandı

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara’daki Ayten-Şaban Diri Ortaokulu’na gelerek referandum için oyunu kullandı.

Başbakan Yardımcısı Türkeş oyunu kullandı

16 Nisan 2017 11:30


Başbakan Yardımcısı Türkeş, saat 10.30’da Çankaya’daki Ayten-Şaban Diri Ortaokulu’na gelerek 4290 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Türkeş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oy kullandığı okulda gözlemlediği kadarıyla ilginin büyük olduğunu, vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya gelmeye başladığını belirten Türkeş, bu durumun sevindirici olduğunu ifade etti. Türk demokrasisi açısından arzu ettiklerinin bu olduğunu kaydeden Türkeş, “Netice bu akşam belli olacak. Milletin çoğunluğu neye karar verirse biz buna tabi olacağız. Bu saatten sonra neticenin şu veya bu olması değil, katılımın yüksek olması, vatandaşların ilgi gösteriyor olması ve bunun problemsiz tamamlanmış olması Türk demokrasisine büyük bir katkı olacak” diye konuştu.




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