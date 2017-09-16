Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gazisinin nikah şahidi oldu

Park Aden Düğün Salonu’nda gerçekleşen törende Muhammet Mustafa Özyiğit ve Ayşe Emine Sayın çiftinin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıyarken, çiftin şahitliklerini Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay üstlendi. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay yakınlarında damadı Fazıl Gürs ile birlikte şehit olan Necati Sayın’ın o gece aynı yerde ablasıyla birlikte yaralanan kızı Ayşe Emine Sayın’ın nikah töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, "Gelinimizin babası, eniştesi şehit, kendisi gazi. Onlar bu ülke, demokrasi, bayrak ve istiklal için canlarını verdiler. Sizler mutlu evliliğinizle onların yokluğunun acılarını azaltacak, ülke, vatan, bayrağa sahip çıkan evlatlar yetiştireceksiniz" dedi.

Anne ve babanın çocukların tahtını yaptığını ama bahtını yapamadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Sevgi, saygı ve sadakatle Allah yolunuzu kolay etsin, bir daha zor gün göstermesin" ifadelerini kullandı. Davetlilere "Evlilik cüzdanını geline mi damada mı vereyim?" diye soran Yıldırım, "En iyisi ben damada vereyim, o da tüm misafirlerin içinde asıl sahibine, geline versin. Evliliğin sırrı itaat et, rahat et. Sen hiddetlendiğinde o, o hiddetlendiğinde sen peki diyeceksin?" sözleriyle de genç çifte tavsiyelerde bulundu.