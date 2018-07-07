Başbakan Yıldırım, AK Parti grubundan helallik istedi

Toplantıda konuşan son Başbakan Binali Yıldırım, "Bütün grubumuzdan zatıalinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilerek bilmeyerek gönlünü kırdığımız varsa hakkını helal etmesini istiyorum, benim hakkım varsa helal ediyorum" dedi.

Toplantıda önce son Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Yıldırım, “Milletimizin rızasını aldık kara propagandalara asla boyun eğmedik. Çok zor imtihanlardan 16 yıl boyunca yüzümüzün akıyla çıktık. Davamızı siyasetimizi asla zaafa uğratmadık. Hem liderimizin hem grubumuzun hem de milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun iki yılını kırmadan dökmeden geride bırakmayı liderliğinizde başardık. Bu süre zarfında tarifi imkansız saldırılara maruz kaldık ama hiçbir vesayete darbeye dayatmaya boyun eğmedik. Bir olduk iri olduk milletimizle kenetlendik, sonunda Rabbimiz bize güzel bir zafer nasip ettik. 24 Haziran seçimleri millet eliyle bütün vesayetlerin ortadan kaldırıldığı bir seçim olmuştur. Bize güvenen milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Şimdi artık milletin verdiği emaneti daha ileri götürmek, güven ve istikrarla ülkemizi, cumhuriyetimizi 100. yıl hedeflerine taşıma zamanıdır” şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

“15 Temmuz başta olmak üzere her zorluğu omuz omuza liderliğinizde aşarak bugünlere geldik. Burada olan, olmayan, bayrak değişiminde benlik kavgası gütmeyen bütün milletvekilleri, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Milletin partisi olarak ne kadar şeref duysak azdır. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, çizgimizi değiştirmedik, eğilmedik, bükülmedik. Sonunda zafere erdik. 16 yılda ülkemize çok büyük eserler kazandırdık. Birçok eserleriniz arasında AK Parti ile MHP arasında başlattığınız güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmuştur. Bu süreçte emeği geçen MHP’li yol arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki, yeni dönemde ülkemizin hizmetleri daha hızlı bir şekilde yapılacak ve ülkemiz hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Türkiye şaha kalkacak. Demokrasimizi daha da geliştireceğiz, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeyeceğiz, özgürlük alanlarını genişleteceğiz, üreteceğiz, refahı artıracağız, artan refahı da milletimize adil şekilde dağıtılması için gayret göstereceğiz. Şahsım ve 65. Hükümet adına bize güveninizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün grubumuzdan zatıalinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilerek bilmeyerek gönlünü kırdığımız varsa hakkını helal etmesini istiyorum, benim hakkım varsa helal ediyorum. Parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevimizi tamamlama arefesinde bulunduğumuz şu anlarda huzurunuzda 27. Yasama döneminde ülkemiz için akıl teri alın teri dökecek seçilen bütün milletvekili arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemize milletimize hayırlı olmasını mevlamdan niyaz ediyorum".