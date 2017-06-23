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23 Haziran 2017 11:13

Başbakan Yıldırım, Başbakanlık personeli ile bayramlaştı

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık personeli ile iftar programında bir araya gelerek bayramlaştı.

Başbakan Yıldırım, Başbakanlık personeli ile bayramlaştı

23 Haziran 2017 11:13


Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık personeli ile Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi. Yemek sonrası konuşan Yıldırım, "Mübarek günler, sayılı günler geldi geçti. Yarın, öbür gün ve bayramdayız inşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ibadetleri dergahı izzetinde kabul etsin. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı’nı da tebrik ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bu vesileyle bu mübarek günde ülkemizin demokrasisi, bağımsızlığı için şehit olan bütün vatandaşlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Allah bir daha böyle felaketlerle bizi imtihan etmesin" ifadelerini kullandı.


Yıldırım, konuşması sonrası personel ile bayramlaşarak, fotoğraf çektirdi.




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