Birinci taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi. Sanki bunlar ağız birliği yapmışlar. ’AK Parti ne yaptıysa yıkacağız, yaptırmayacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız’ diyorlar" dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilen "Büyük Ankara Mitingi"nde halka hitap etti. AK Parti’nin 16 yıllık istikrarına dikkat çeken Yıldırım, Ankara’nın karnının boş vaatlere tok olduğunu vurgulayarak, Ankara’nın yapılan hizmetlere, yollara, okullara, hastanelere, hızlı trenlere, barajlara, tünellere, köprülere ve havalimanlarına bakacağını söyledi. Güçlü Meclis için 24 Haziran’da "durmak yok yola devam" dediklerini kaydeden Yıldırım, "Güçlü hükümet, güçlü Türkiye için ’durmak yok yola devam’ diyoruz. Liderimiz, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ’durmak yok yola devam’ diyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde istikrar var, güven var. Yeni sistemde Meclis, yasama ve denetim görevini daha da iyi yapacak. Daha güçlü bir Meclis olacak. Cumhurbaşkanımızın kuracağı hükümet güven oyunu Meclis’ten değil, sizden, milletten alacak" diye konuştu.

"Yalancı pehlivan gibi piyasaya çıkmış durumdalar"

Yıldırım, 24 Haziran’ın Türkiye için güçlü hükümet, güçlü Meclis’le 2023 kadrolarının belirleneceği tarihi bir seçim olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin daha büyük hedefler ve daha huzurlu bir gelecek için sandığa gideceğinin altını çizen Yıldırım, "Gelecek Türkiye’nindir, gelecek ak kadınlarındır, gelecek ak gençlerindir. Türkiye büyük, güçlü bir ülke. Millet, bu gerçeği biliyor ama bazı adaylar var yalancı pehlivan gibi piyasaya çıkmış durumdalar. Türkiye’nin gücünün farkında değiller. Bu seçim iki taraf arasında oluyor. Birinci taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi. Sanki bunlar ağız birliği yapmışlar, ’AK Parti ne yaptıysa yıkacağız, yaptırmayacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız’ diyorlar. Ne diyorlar? ’Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız, hızla trene ne gerek var, yerli araba bizim neyimize?’ Dünyada böyle bir seçim vaadi var mı? Bütün dünyada adaylar yapacaklarını anlatırlar, burada da bizimkiler yıkacaklarını anlatıyorlar. Sizin ’yıkacağız’ dediğiniz o dev yatırımlarla bu ülkenin insanları gurur duyuyor. Dünyada yapılamayan eserleri yapan iktidarın adı AK Parti’dir, onun genel başkanının adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" şeklinde konuştu.

"AK Parti, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan partinin adıdır"

Türkiye’nin yaptığı yatırımlara herkesin hayranlıkla baktığına vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizimkiler çıkmışlar yapılanları yok etmek için kendilerini parçalıyorlar. Bunların ki haset, haset. Hasetlik yapıyorlar. Bu milletin gönlüne giren, gece gündüz bu millete hizmet eden kadroları sindiremiyorlar. ’Ben de bu millet için şunu yaptım, bunu yaptım, şu eserim var’ diyecekleri bir şey var mı? Adam olur ki bu dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinden yeller eser. Bunlarda eser falan yok. Bu ülkeyi yıllar boyunca krize, istikrarsızlığa sürükleyen bunlar değil mi? Bunların bu çapsız siyasetini Ankaralı kardeşlerim bilmiyor mu? Biliyoruz ki Ankara 24 Haziran’da sandıkta bu meselenin gereğini yapacak. Emaneti yalanla, dolanla milletin hayalini çalanlara değil, 16 yıl boyunca verdiği her sözü tutan AK Parti’ye tekrar teslim edecek. Darbeciye, vesayetçiye boyun eğmeden milletle birlikte yürüyen partinin adı AK Parti. AK Parti, bu ülkenin emeğini, ekmeğini, aşını büyütüyor. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyor. Bu ülkenin vatandaşlarının insanca yaşaması için mücadele veriyor. AK Parti, yasakları, baskıları kaldıran, milletle devleti barıştıran, Ankara’nın kapılarını 81 milyon vatan evladına açan partinin adıdır. AK Parti kadroları, milletin kadrolarıdır. Beklenen ay geliyor, hazır mısınız? AK Parti, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan partinin adıdır."