Başbakan Yıldırım, Çevre Projeleri Toplu Açılış Törenine katıldı. Burada konuşma yapan Yıldırım, çevrenin, bütün insanlığın ortak yaşam alanı olduğunu ve çevreye yapılan her yatırımın insanlığa ve geleceğe yatırım olduğunu belirterek, “Bize düşen, bütün atıkları kontrol altına almak, onları geri dönüşüm ile tekrar kazanmaktır. Başbakanlık olarak Sıfır Atık Projesine destek veriyoruz. Başbakanlık olarak bununla ilgili çalışmaları başlatmış durumdayız. Son Başbakan olarak sıfır atık yaptık, emaneti teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. 2018 yılında Ankara’dan başlamak üzere bu uygulama etap etap ülkenin her köşesine yayılacak” ifadelerini kullandı.

“Hor ve hoyratça kaynaklarımızı yok etme hakkına sahip değiliz” diyen Yıldırım, “Nüfusun arttığı, insanların şehirlerde toplandığı ve ilk defa ortaya çıkan birçok sorunun yaşandığı çağdayız. Uzun yıllar yanlış planlama, ihmal ve bilgisizlik sonucu ekolojik dengesini yitirmiş şehirlerimizi tekrar yaşanabilir hale döndürmek için keskin kararlar almak mecburiyetindeyiz. Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Şehirlerimizi estetik makyajlar ile sürdürülebilir, çevre dostu yaşam yerlerine dönüştürmemiz mümkün değildir. 7’den 70’e milletçe zihinsel dönüşüme ihtiyaç var” diye konuştu.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere de değinen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin geleceği açısından bu seçimlerin önemi daha da artmıştır. Bölgemizde ortaya konulmaya çalışılan şer planları bozmak için güçlü Meclis ve güçlü liderliğe bugün öncesinden daha fazla ihtiyaç var. 24 Haziran’dan sonra Meclis’in rolü daha da artıyor. Çünkü yasaları artık Meclis yapacak. Meclis’in güçlü olması icranın daha etkin çalışmasına katkı sağlamış olacaktır. Yeni dönemde çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine karşı tedbirleri sürdürmeyi, gelecek kuşaklara bir sorumluluk olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Atık su arıtma ve entegre katı atık yönetim hizmetlerini yeni dönemde şehirlerde yaşayan tüm vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere 81 milyon nüfusun yaşadığı bütün yerlere yaygınlaştıracağız. Su havzalarının tamamı koruma altına alınacak. Taşkın koruma tesisleri sayısı 2 kattan daha fazla arttırılacak, toplam sayı 10 bine ulaşmış olacak. Melen ve Yeşilçay Projeleri ile İstanbul, Gerede projesi ile Ankara’nın 50 yıllık ilave su ihtiyacını karşılamış olacağız. Ergene Havzası Eylem Planında kararlılıkla çalışmalarımız devam edecek. Yeni dönemde orman alanlarımızın büyüklüğünü arttırmaya devam edeceğiz ve orman varlığımızı 233 milyon dekara çıkaracağız.”

İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Trenine 2 hafta içerisinde kazmayı vuracakları müjdesini veren Yıldırım, “İstanbul Halkalı-Kapıkule hızlı treninin yapımını Avrupa Birliği ile müşterek yapmaya karar vermiştik. Uzun süren görüşmelerde sona geldik ve 2 hafta içinde ilana çıkıyoruz. Böylece Avrupa ile hızlı tren ağlarımızı hem Anadolu’da hem de Balkanlar’da devam ettirmiş olacağız” açıklamasını yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, dünyayı en çok kirleten ülkelerin verilerini paylaştı. Dünyayı en çok kirleten ülkelerin başında yüzde 25 ile Çin ve Hindistan olduğunu söyleyen Özhaseki, “ABD yüzde 15 civarında, AB ülkeleri yüzde 15 civarında bir kirlilik oranını dünyaya sağlıyor. Türkiye’nin kirletme oranı ise ölçümlere göre yüzde 0,7’dir. Böyle olmasına rağmen uluslararası her türlü anlaşmaya taraf oluyor ve imza atıyoruz” dedi.