Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı Sabah’ı resmi tören ile karşıladı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah’ı Çankaya Köşkü’nde karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasından sonra Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diye selamladı. İki ülke heyetlerinin takdim edilmesinden sonra Yıldırım ve Sabah, Köşk merdivenlerinde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmeler öncesinde Başbakan Yıldırım, Köşk’ün balkonundan konuk Başbakan Sabah’a Köşk ve Ankara’yı tanıttı.

Törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de katıldı.