Başbakan Yıldırım: "Sayın İnce seni birisi işletmiş"

Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de Amerikalı değil. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına FETÖ’yü getirecek misin, getirmeyecek misin bunun için ne yapacaksın millete bunu söyle. Bir kulağı Kandil’de bir kulağı Pensilvanya’da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Selçuklu Kültür Merkezi’nde düzenlenen partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısına katıldı. Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ankara 16 yıllık büyük değişimi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle taçlandırmak için gün sayıyor. Ankara’nın çehresini değiştirdik. Ankara’yı gerçek bir baş şehir haline getirdik. Ben milletvekili seçilip Ankara’ya ilk geldiğimde Esenboğa Havalimanında hayal kırıklığına uğradım. Ankara’nın hava meydanı köy meydanını andırıyordu. Ankara’ya gidiş yolu neredeyse şehri bulmak için pusulaya ihtiyacınız vardı. Etrafta sağlıksız yapılaşmalar, virajlı yollar, Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşümü Türkiye’nin şanına yakışır bir hava meydanını Ankara’ya kazandırdık. Gerçek anlamda bir başkent havasını Ankara’ya bu kadrolar ak kadrolar cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşti. Ankara geçen süre içerisinde tertemiz pırıl pırıl bir şehir oldu. Bunu birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

Ankara’nın Türkiye’nin gözbebeği olduğunu söyleyen Yıldırım, "16 yıl boyunca Ankara’mıza tam 116 milyar yatırım yaptık. Ankara daha fazlasını hak ediyor. Ankara demokrasi tarihimizde, siyasi tarihimizde neler gördü, neler geçirdi ne badireler atlattı, ne acılar yaşadı. En sonuncusu 15 Temmuz. 15 Temmuz gecesi İstanbul’dan sonra en fazla şehit verdiğimiz ilimiz Ankara. O gece Ankara canını dişine takan, göğsünü mermilere siper eden ülkesini, vatanını, bayrağını seven vatandaşlarımız tarafından meydanlara doldu, alçaklara hak ettiği dersin verildiği bir şehrin adıdır, başkentimizin adıdır. O gece liderimiz cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlara indiniz, alçaklara dur dediniz, bayrağımızı indirtmediniz, ezanımızı dindirtmediniz, demokrasimizi kurtardınız. Onun için Ankara’ya biz müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

"Partimizin 13’üncü zaferini kutlamak için sabırsızlanıyoruz"

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir heyecan var. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir döneme gün sayıyoruz. 24 Haziran’da Türkiye’nin 16 yıllık kazanımlarını 2023’e taşıyacak tarihi bir seçime gidiyoruz. Sizler ülkemizi Cumhuriyetin 100’üncü yılına taşıyacak kadrolar olarak tarihe geçeceksiniz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımız hep beraber yine meydanlardayız, sahadayız. Partimizin 13. zaferini kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Allah’ın izniyle milletimizin kararıyla 24 Haziran’da bir kez daha ‘durmak yok yola devam’ diyoruz. Buna yürekten inanıyoruz."

Yıldırım, "İşte Ankara’nın temsilcileri, birbirinden değerli vekil adaylarımız burada. İnşallah milletimizden Ankaralı hemşehrilerimizden vekaleti alarak tarihin en güçlü meclisini oluşturacaksınız. Bu seçimin önemli bir farklılığı var. Bu seçim 16 Nisan referandumundan sonra kabul edilen anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanacağı ilk seçimdir. Bu seçimin milletvekilleri yeni sistemin ilk milletvekilleri olacak. Türkiye yeni sistemle beraber çok daha hızlı karar veren, zamanı daha etkin kullanan ve 2023 hedeflerini vakit kaybetmeden gerçekleştiren bir güçlü hükümete, istikrarlı yönetime ve güçlü bir meclise sahip olacak. Sizler bu sistemin öncüleri olacaksınız. TBMM’de yeni bir görev anlayışıyla daha güçlenmiş yasama, güçlü yürütme, tam bağımsız ve tarafsız yargıyla erklerin birbirinden ayrıldığı, demokrasinin güçlenerek geliştiği yeni bir dönemin milletvekilleri olarak tarihi bir görev yapacaksınız. Milletimizin emanetini taşıyacağınızdan zerre kadar şüphem yok" açıklamasında bulundu.

"Her zaman söylediğimiz bir şey var. AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir" ifadesini kullanan Yıldırım, "AK Parti Türkiye’nin geleceğidir, yarınıdır ve teminatıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti bütün mazlumların da umududur. AK Parti siyasetinin esası adalettir, kalkınmadır, refahtır, özgürlüktür ve adil paylaşımdır. 16 yıl boyunca hep milletimizle beraber olduk. Milletle birlikte yol yürüdük. Hamdolsun milletimiz de hep bizimle beraber oldu, arkamızda durdu. Geçen 12 seçime baktığımız zaman bunu görüyoruz. Siyaset tarihinin hiçbir ülkesinde art arda girdiği 12 seçimden zaferle çıkan başka bir parti yok. bunun adı AK Parti’dir, ak kadrolardır. Allah’a şükür vatandaşlarımızı hiç hayal kırıklığına uğratmadık. 3 Kasım 2002’den bugüne kadar söz verdiğimiz her şeyi yaptık, yapamayacağımız hiçbir sözün arkasında da olmadık" dedi.

"Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor"

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Hesap yok, kitap yok. Bir tanesinin şöyle bakayım ne vadetmiş dedim bir hesap yaptım. Yıllık 426 milyar, Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Takdiri milletime bırakıyorum. Bunların vaadi babaannemin lafına benziyor. ’Üfle evladım üfle, kaval elin, yel Allah’ın.’ Habire üflüyorlar. Ama millet bunları yeni tanımıyor. 7 Haziran’da bu vaatler yine havada uçuştu. Asgari ücret için adeta rekabete girdiler, açık arttırmaya girdiler. Birisi 2 bin dedi biri hızını alamadı 3 bin dedi, öbürü de vitesten attı 5 bin dedi ama vatandaş hiçbirine rağbet etmedi. Çünkü vatandaş mümkün olanla olmayanı çok iyi biliyor. Siyasette peşin simit, veresiye kebaptan iyidir. Vatandaş bunun hesabını yapıyor. Biz söylemiyoruz yapıyoruz. Yaptıktan sonra söylüyoruz farkımız bu. Milletimizin yüzünü güldüren hayatını kolaylaştıran işler yaptık."

"Bakıyorum bu seçimi bir referanduma dönüştürüyorlar"

Cumhurbaşkanı adaylarını ibretle izlediğini ifade eden Yıldırım, "Bu seçimi bir referanduma dönüştürüyorlar. Bakıyorum bu seçimi bir referanduma dönüştürüyorlar. Bir referandum çabası var. Niye? 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini diğer adayların tamamı gelirsek değiştireceğiz diyorlar. Bu 16 Nisan’ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. İşte meydan işte sandık buyurun refarandumsa referandum. Bir yandan birçok vaat, diğer yandan temsili cumhurbaşkanlığı sistemini geri getireceğiz diyorlar. Peki kardeşim, yetkilerinin olmadığı bir cumhurbaşkanlığında bu vaatleri nasıl veriyorsun, bunların altında kalırsın, yapamazsın. Bir şeye karar verin, ya güçlü cumhurbaşkanlığına ya da sembolik cumhurbaşkanlığına kararınız verin. Ona göre vaatler verin. Vaatleri veren başkası, imzayı atan başkası nasıl olacak bu iş? Kılıçdaroğlu’nun elinde beyanname o diyor ki ben geri gideceğim, beriki de diyor ki ben ileri gideceğim. Patinaj yapıp duruyorlar. Böyle bir anlayış olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sayın İnce seni birisi işletmiş"

Siyasi rakiplerinden Türkiye’nin meseleleriyle ilgili net bazı sözler duymak istediklerine işaret eden Yıldırım, "FETÖ ile ilgili ağızlarından bir şey çıkıyor mu? Sadece dedikleri FETÖ’nün iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de Amerikalı değil. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına FETÖ’yü getirecek misin, getirmeyecek misin bunun için ne yapacaksın millete bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın? Alçak PKK’nın bölücülerin DEAŞ’ın hesabını soracak mısın, sormayacak mısın? Bunların hesabını ver bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil’de bir kulağı Pensilvanya’da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez. Bu ülkenin geleceği tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye konuştu.

"Bu seçimlerde Cumhur İttifakıyla beraber gidiyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Cumhur İttifakı nedir? Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da Türkiye’nin bekası için dik duruştur, darbecilere alçaklara geçit vermemektir. Cumhur İttifakı Yenikapı ruhunun 2023’e taşınmasıdır. Cumhur İttifakı bölücülerden, FETÖ’cülerden DEAŞ’çılardan hesap sormaktır. Ülkenin huzurunu güvenliğini yok etmeye çalışanların hesabını görmektir. Bu ittifak için AK Parti, MHP, BBP var. Türkiye’nin değerleriyle kavga etmeyen Türkiye’nin geleceğine hasretmiş olan kadrolar cumhur ittifakının kadrolarıdır. Toplama partilerle kurulan ittifak benzemezler ittifakı Türkiye’ye hiçbir şey veremez" açıklamasında bulundu.

"Varın kırın, bizim notumuz 24 Haziran’da verilecek"

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye 15 yıldır ekonomisiyle, dış politikasıyla, demokrasisiyle, her gün gelişiyor. İstikrarla güvenle büyümeye devam ediyor. Özel sektör, kamu yatırımı, ihracat üretim turizm rekor üstüne rekor kırıyoruz. Biz rekor kırdıkça finansal saldırılarla da bizim notlarımızı kırıyorlar. Varın kırın, bizim notumuz 24 Haziran’da verilecek. Notumuzu millet verecek. Milletin verdiği not bizim için asıl nottur. Bugün artık Türkiye 81 ilde ihracat yapar hale geldi. 81 ilde üretilen katma değer dünyanın her bir yanına ulaşıyor. Bugünlerde bölgemizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan Amerika’nın İran’a karşı aldığı kararlar, diğer yandan Suriye’de yaşanan iç savaş Kuzey Irak’ta Irak seçimlerinden sonra ortaya çıkan boşluk, Kudüs, Filistin, İsrail’de gelişmeler, İsrail’in Kudüs’ü oldubittiyle başkent yapması bütün etrafımızda yaşananlar bizim için sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Türkiye hem kendi ülkesinde hem de bölgede çok güçlü olması gerekiyor. Daha güçlü istikrar ve güven içinde devam edecek bir yönetim anlayışıyla ancak ve ancak bölgenin sorunları çözüme kavuşabilir."