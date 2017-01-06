Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na "ihanet" cevabı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Anayasa değişikliğine ’Evet’ diyen ihanet ediyor" açıklaması nedeniyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini ’çirkin ve yakışıksız’ olarak niteleyen Yıldırım, "Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi’nde anayasa değişiklik teklifi için yaptığı toplantıların ardından Başyazıcıoğlu Camii’ne geldi. Cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii’nde kılan Yıldırım, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Anayasa değişikliğine ’Evet’ diyen ihanet ediyor" açıklamasının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Yani şimdi Kılıçdaroğlu Sayın Bahçeli’ye ihanet ediyorsun mu demek istedi. Neye ihanet ediyor Sayın Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz, çünkü Sayın Bahçeli ile beraber, iki parti olarak bu değişikliği yaptık. Fevkalade çirkin ve yakışıksız bir ifadedir. Ana muhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek ihanet diye nitelendirilemez ancak ihaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz’a gitmek lazım, seçilmiş hükümetleri çeşitli ayak oyunlarıyla devirmeye çalışan eski alışkanlıkları tekrar eden odaklara gitmek lazım. Onun ötesinde biz gayet iyi niyetle, ülkemizde istikrar sürsün, büyüme devam etsin diye bir anayasa değişikliği getiriyoruz MHP ile beraber. Bu değişikliğin özü şudur, hükümet sistemi başbakanlıktan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüştürülüyor ve yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesi. Meclisin de yine eşzamanlı olarak vatandaş tarafından seçilmesine esas alıyor. Bunun neresi ihanet? Onu birisi izah etsin. Vatandaş kimin hizmet ettiğini kimin ihanet ettiğini günü geldiğinde kararını verir" ifadelerini kullandı.

MHP’de bazı istifaların olması ve AK Parti’nin bu konuda endişesinin olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım, "Dedikoduyla amel olmaz, bizim abdestimiz tam, namazımızdan da şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. 316 imzanın anlamı biz 316 AK Parti milletvekilleri olarak bu getirdiğimiz değişikliğin arkasındayız, ’evet’ oyunu vereceğiz demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular laflar tamamen değersizdir" dedi.



Irak’la olan ilişkiler

Irak’la olan ilişkilere ilişkin soruya Yıldırım, "Irak’la son 2,5 senedir maalesef ilişkilerimiz pek istediğimiz düzeyde gelişmedi. Bunun sebebi, tabii bölgede yaşanan istikrarsızlık, kargaşa diye düşünüyoruz. Bu dostlukları artırma, düşmanlıkları azaltma politikamızın gereği olarak birer birer komşularımızla ilişkilerimizi tekrar yoluna koyuyor ve geliştiriyoruz. Bu bağlamda Irak ziyaretimizde Türkiye-Irak arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini daha da pekiştirmek, ekonomik konularda önceki yıllardan kaynaklı kayıpları telafi etmek, işbirliğini daha da artırmak, karşılıklı yatırımlar, ticareti geliştirmek ve her iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasına uygun PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye’ye saldırılarının önüne geçme konularını görüşeceğiz. DEAŞ’la mücadeleyi konuşacağız. Başika’da bulunan askerlerimiz, oradaki varlığımız asla Irak’ın egemenliğe yönelik bir şey değildir. Bölgede bulunan koalisyon güçleriyle beraber Musul başta olmak üzere değişik bölgelerdeki DEAŞ’la mücadele için orada Irak’taki milislere eğitim vermektedir, terörle mücadelede destek vermektedir. Bu konuları da yine bu ziyarette konuşacağız. Asıl itibarıyla ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bakanlar karşılıklı konuşacaklar, yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek. Karşılılıklı yatırım ve ticaretin artması konusuna öncelik verilecek. Yani, anlaştığımız, birlikteliğimizin olduğu konuları daha fazla ön plana çıkarmak, ayrılıkları görüşmek konuşmak suretiyle iyi komşuluk ilişkileriyle çözmek" karşılığını verdi.

Irak, Suriye, Rusya, İran’ın Türkiye’nin komşusu olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Komşularımızla iyi geçinmek bizim geleneksel anlayışımıza da uygun bir şey. ’Yurtta sulh, cihanda sulh’, Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi. Bu esastan hareketle barışın, kardeşliğin sağlanması sadece Türkiye’nin ilerlemesi ve refahı için değil, aynı zamanda bölge ülkelerindeki karşılıkların sona ermesi, terörün verdiği zararların ortadan kaldırılmasına da büyük fayda sağlayacak" diye konuştu.



ABD’nin Nihat Erim paylaşımı

Amerikan Büyükelçiliğinin Twitter hesabı üzerinden 1971 Muhtırası’nın ardından Başbakanlık yapan CHP’li İsmail Nihat Erim’in ABD Başkanı Richar Nixon ile Beyaz Saray’da resmi devlet yemeğinde bulunduğu bir fotoğrafı paylaşmasının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Duydum, nereden aklına gelmiş giderayak, sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım da hangi mesajı verdiğinin. (Altında mesaj olmadığı yönündeki açıklamalar) Yoksa, o zaman zevzeklik yapmışlar" açıklamasında bulundu.