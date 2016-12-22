Başbakan Yıldırım’dan, Rusya Büyükelçiliği’ne taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından elçiliği ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Çevik Kuvvet Polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından hain bir saldırıyla öldürülmüştü. Başbakan Binali Yıldırım, Karlov’un hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği’ne gelerek, taziyelerini iletti. Bir süre elçilikte kalan Yıldırım, ziyaretin ardından elçilikten ayrıldı.