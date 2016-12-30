Başbakan Binali Yıldırım, yoğun kar yağışı altında emeklilere verdiği promosyon müjdesinin ardından vatandaşlarla sohbet edip, kar topu oynadı.

Başbakan Yıldırım, Sincan Barbaros Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklama yaptığı sırada kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı gözlendiği esnada Başbakan Yıldırım yeni yıla girmeden bir de müjde verdi. Yıldırım’ın konuşması sırasında kar yağışının etkili olması, keyifli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yıldırım, bir süre vatandaşlarla sohbet edip, kar topu da oynadı.