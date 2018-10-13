Başkan Ak 44 yıllık hasreti dindirdi

Keçiören Belediyesi öncülüğünde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Temsilciliğine mensup gaziler, 44 yıl aradan sonra Kıbrıs'a giderek hasret giderdiler.

Keçiören Belediyesinin KKTC'deki kardeş belediyesi Güzelyurt ile iş birliği yaptığı program kapsamında 44 yıl aradan sonra gaziler, 1974 yılında savaştıkları cepheleri, 49. Piyade Alay Komutanlığı, Yıldırım Kışlası 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, Karaoğlanoğlu ve Boğaz Şehitliği, Cengiz Topel Anıtı çıkartma koylarını gezerek o anları yeniden hatırladılar. Şehitler için dua eden gaziler, duygu dolu anlar yaşadılar.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Temsilcisi Muhterem Doğan, “Gazilik payesine erişen bizleri yeniden Kıbrıs ile buluşturan Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak'a müteşekkiriz” dedi. İlk kez bu kadar çok gazinin 44 yıl aranın ardından hasretini dindirmek için Kıbrıs'a gittiğini söyleyen Doğan, “Başkanımız bize söz vermişti, yeniden dünya gözüyle oraları görmek nasip oldu. Anılarımızı tazelerken şehit olan arkadaşlarımızın mezarlarını ziyaret ederek dua etme fırsatı yakaladık. Kıbrıs halkı bizi bağrına bastı, 'İyi ki geldiniz, siz olmasaydınız biz olmazdık' dediler. Bu sözler bizleri gururlandırırken duygulandırdı da” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Güneşköy'de ilk kez düzenlenen Nar Festivali'ne de katılan gazilere Kıbrıslıların ilgisi yoğun olurken, 49. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Çağatay Güneş gazi ve şehitler sayesinde KKTC'nin yavru vatan olduğunu söyleyerek minnetini ifade etti.

Gazilerin KKTC Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'yi ziyareti esnasında ise Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ulusal Birlik Partili vekiller, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen de hazır bulundu. Başkan Özçınar, gazilerin Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadelenin unutulmaz olduğunu belirterek, Başkan Ak'a da ziyarete vesile olduğu için teşekkür etti.

Keçiören Belediyesinin de katkılarıyla yeniden hizmete açılan “Osmanlı Hanı Kültür Evi” ve Anadolu Kültür Evi'ni ziyaret eden gaziler, hanın 1892 yılında Osmanlı döneminde inşa edildiği bilgisini paylaştılar. Barbarlık Müzesi, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi, Aziz Mamas Kilisesi ve İkon Müzesi, Mavi Köşk ve Kapalı Çarşı'yı da ziyaret eden gaziler, Güzelyurt Barış İlkokulu ziyaretleri esnasında çocukların sevgi gösterileri ile karşılandılar.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, KKTC'nin yavru vatan olmasında gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü gazilere duyulan minnetin bir ifadesi olarak bu ziyareti planladıklarını vurgulayarak, kardeş Güzelyurt Belediyesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.