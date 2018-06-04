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04 Haziran 2018 11:53

Başkan Ak, çat kapı ile gönüllere misafir oluyor

Ramazan’da herkesi toplumsal sorumluluklarını hatırlamaya ve paylaşmaya davet eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Emine Köroğlu’nun evine misafir oldu.

Başkan Ak, çat kapı ile gönüllere misafir oluyor

04 Haziran 2018 11:53


Başkan Ak ve eşi Hatice Ak, Bağlarbaşı Mahallesi’nde eşinin vefatının ardından İsmail (17), Yusuf (13), Yunus Emre (8) adlarındaki 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Emine Köroğlu’nu (35) çat kapı ziyaret etti. Başkan Mustafa Ak’ı karşısında gören ev sahibi “Aaa Başkanımız gelmiş” derken Ak, “Misafir kabul ediyor musunuz” diye sordu. Ezanın okunmasının ardından hep birlikte yer sofrasına geçildi.


Melek Özen İlkokulu’na giden evin en küçüğü Yunus Emre (8) ile sohbet eden Başkan Mustafa Ak, yaz tatilini nasıl değerlendireceğini sorarak, “Yaz tatilinde bizim kurslarımıza gel, eğer futbol oynamayı seviyorsan stadımız da var. Yazı güzel değerlendir” dedi. Yunus Emre de Kur’an kursuna gittiğini ve Kur’an öğrenmek istediğini söyledi. Başkan Ak’ın verdiği hediyeler arasında tableti görünce “En çok istediğim şeydi, çok teşekkür ediyorum.” diyerek de sevincini dile getirdi.


Hatice Ak da Yusuf’a “Benim de Yusuf adında bir oğlum var, adaşsınız” dedi. Emine Köroğlu’nun annesi Besra Hanım ise “Biz misafiri çok severiz, Ramazan’dan sonra da çay içemeye bekliyoruz, bizi sevindirdiniz, Allah da sizi sevindirsin” derken, Ak çifti tekrar gelecekleri sözüyle “Hayırlı Ramazanlar” dileyerek evden ayrıldı.




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