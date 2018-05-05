Başkan Ak, gençlerin tiyatro oyununu izledi

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenen 2 perdelik durum komedisi "Komşu Köyün Delisi" isimli müzikal oyununu izleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gençlerin sanatla uğraşmasını her zaman desteklediklerini de ifade etti. 9., 10., 11. sınıflardan toplamda 26 kişinin rol aldığı oyunu keyifle izleyen Ak, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının yanı sıra aynı zamanda donanımlı, nitelikli, bilimle uğraşan, çalışkan olmasının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda sanatla, sporla, edebiyatla ilgilenmeleri, en az bir yabancı dil öğrenmeleri, bol bol kitap okumaları tavsiyemi her fırsatta dile getiriyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ak, gençlerin nitelikli zaman geçirmeleri için gençlik merkezleri açtıklarını da belirterek, "Dünya insanı olarak yetişmeleri noktasında yerel yönetimler olarak bizler de sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ayrıca okullarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine çalışıyoruz. Liselere konuk olarak gençlerimizle sohbet ediyoruz, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bugün de yine bu güzel tiyatro oyununda yanlarında olarak sanatla uğraşmalarını desteklediğimizi göstermek istedik. Gençlerimizin emeklerine sağlık, güzel bir tiyatro oyunu izledik. Hepsinin başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ayrıca tiyatro oyunu öncesi halk oyunları ekibi, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege yörelerinden oyunlar sergiledi.