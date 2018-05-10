Başkan Ak gençlerle buluşmaya devam ediyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programda Başkan Ak, okulun başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti. Öğrencilerin şiir ve makalelerinin yer aldığı "Harman" isimli kitabı gösteren Ak, "Bu önemli bir başarı. Edebiyatla ilgili cesaretinizi ortaya koyun. Böyle bir çalışmanın içerisinde yer almanız beni çok mutlu etti, umarım bu yeteneğinizi sürdürürsünüz. İlerde keşkeleriniz olmasın, ben de edebiyatla ilgiliydim, bir yazı kaleme almıştım. Daha sonra yazdığım yazıyı beğenmedim ve yazı yazmayı bıraktım, keşke üzerine gidip o cesaretimi sürdürseydim ve yine keşke okul çağlarımda bir yabancı dil öğrenseydim" diye konuştu.

Hayatı ile bilgiler veren Başkan Ak, kendisinin de bir girişimci olduğunu ve siyasetten önce kendi işini yaparak istihdam sağladığını belirterek, "Seçeceğiniz meslekleri şimdiden belirleyin, bu yıllar altın değerinde... Bu yaşlarda edindiğiniz bilgilerle geleceğinizi şekillendireceksiniz. O nedenle yeteneklerinizi keşfedin, kendinizi iyi tanıyın, yapabileceklerinizi fark edin. Şehrin imkanlarından faydalanın, kültür ve sanatsal faaliyetlere vakit ayırın" dedi.

Çağın bilgi çağı olduğunun altını çizen Mustafa Ak, hayatın her alanında her bilginin kullanılabildiğinin yaşadıkça fark edildiğini vurguladı. Seçilme yaşının 18’e indiğini de hatırlatan Ak, bunun gençlerin önünün açılması ve özgürlük anlamına geldiğini ifade etti. Başkan Ak Türkiye’nin jeopolitik önemine de değinerek, "Yaşadığımız topraklar dünyanın en değerli toprakları, çünkü bedeli kanla ödenmiştir. Dünya üzerinde en fazla medeniyetin yaşadığı bu toprakların kıymetini iyi bilmek lazım, çok çalışmak, üretmek lazım, hepimizin bu anlamda sorumlulukları var" ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başarısını da değinen Başkan Mustafa Ak, savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Genç girişimcilerimiz ve mühendislerimiz sayesinde özellikle savunma sanayinde büyük başarılara imza atıyoruz, ATAK, ANKA, İHA, SİHA’larımızı aynı zamanda ihraç ediyoruz. Vatana hizmet noktasında çalışmak ve üretmek çok önemli. O nedenle daha bu çağlarda kendinize hedefler koyun" diye konuştu.

Gençlere "İşinizin hakkını verin, bilgilerinizi depolayın ve verimli kullanın, vatana sahip çıkıp daha ileriye taşıma noktasında sorumluluk alın" öğüdünde bulunan Ak, Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında 16. sırada yer aldığını ve hedefin ilk 10’a girmek olduğunu söyledi. Gündem, belediyenin hizmetleri ve kendisiyle ilgili öğrencilerin merak ettikleri soruları da büyük bir içtenlikle yanıtlayan Ak, program sonrası gençlerin eserlerinden oluşan hat sergisinin açılışını yaptı.