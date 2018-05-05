Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 10:30

Başkan Ak gençlerle voleybol oynadı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiği günden bu yana her hafta Cuma günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma buluşmalarını ara vermeden sürdürürken, bu hafta Çaldıran Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Ak gençlerle voleybol oynadı

05 Mayıs 2018 10:30


Başkan Ak, Babüsselam Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Ak, daha sonra Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun teknoloji ve resim sergisini ziyaret ederek öğrencilerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 15 Temmuz gecesini anlatan maketle yakından ilgilenen Mustafa Ak, o gecenin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını bir kez daha çizdi. Yenilenebilir enerji ile ilgili yapılan çalışmaları da dikkatle inceleyen Başkan Mustafa Ak, öğrencilerin bilimle ilgilenmelerinin gelecek adına umut verici olduğunu söyledi. Başkan Ak, "Kendi teknolojimizi kendimiz ürettiğimiz zaman dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Özellikle savunma sanayi alanında bununla ilgili başarılı çalışmalar var, yerli SİHA ve İHA’lar, ATAK, ANKA helikopterlerimiz bizim aynı zamanda ihracat kalemlerimizi de oluşturuyor. İnşallah enerjide, bilişimde, sanayide de kendi teknolojimizi üretir hale geleceğiz" diye konuştu.


Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç’un adını taşıyan Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesini de ziyaret eden Ak, öğrencilerle voleybol oynadı ve onlarla gerçekleştirildiği kısa süreli sohbetin ardından başarılar dileyip okuldan ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç