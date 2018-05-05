Başkan Ak gençlerle voleybol oynadı

Başkan Ak, Babüsselam Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Ak, daha sonra Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun teknoloji ve resim sergisini ziyaret ederek öğrencilerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 15 Temmuz gecesini anlatan maketle yakından ilgilenen Mustafa Ak, o gecenin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını bir kez daha çizdi. Yenilenebilir enerji ile ilgili yapılan çalışmaları da dikkatle inceleyen Başkan Mustafa Ak, öğrencilerin bilimle ilgilenmelerinin gelecek adına umut verici olduğunu söyledi. Başkan Ak, "Kendi teknolojimizi kendimiz ürettiğimiz zaman dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Özellikle savunma sanayi alanında bununla ilgili başarılı çalışmalar var, yerli SİHA ve İHA’lar, ATAK, ANKA helikopterlerimiz bizim aynı zamanda ihracat kalemlerimizi de oluşturuyor. İnşallah enerjide, bilişimde, sanayide de kendi teknolojimizi üretir hale geleceğiz" diye konuştu.

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç’un adını taşıyan Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesini de ziyaret eden Ak, öğrencilerle voleybol oynadı ve onlarla gerçekleştirildiği kısa süreli sohbetin ardından başarılar dileyip okuldan ayrıldı.