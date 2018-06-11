Başkan Ak iftarda şehit ailesini ağırladı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mustafa Avcu’nun annesi Zahide ve babası Ayhan Avcu’yu Karargah Mahallesi’ndeki evlerinde konuk ederek birlikte iftar yaptılar. İftardan sonra Avcu ailesiyle sohbet eden Ak, paylaşma ayı Ramazan’da vatandaşların evlerine misafir olduğunu, kendi evinde ilk kez iftar yapabildiğini söyledi. Ak, ’’Bu iftarı da biz yalnız yapmayalım, bir şehit ailemizle yapalım. Çünkü biz onlara gittiğimiz zaman sofralarını, evlerini bize açıyorlar. Biz de evimizi, soframızı açalım ve beraberce iftar yapalım dedik’’ ifadelerini kullandı.

İftar davetini kabul ettiği için Avcu ailesine teşekkür eden Ak, aynı zamanda Güneydoğu Gazisi de olan Ayhan Avcu’yu daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da evlerinde ziyaret ettiğini hatırlatarak Türkiye’nin terörle yurt içinde ve dışında kararlılıkla mücadele ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki tavrının net olduğunu kaydetti.

Ayhan Avcu da davetinden dolayı Ak’a teşekkür ederek, ’’Şu mübarek gecenin (Kadir Gecesi) yüzü suyu hürmetine Rabbim inşallah alem-i İslama birlik, dirlik versin. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine yönelik içeriden ve dışarıdan pek çok saldırı var. Onlar hücum ediyorlar ama birlik olursak bunu aşarız, birlik olmazsak dağılırız’’ şeklinde konuştu.