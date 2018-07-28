Başkan Ak ile yüzyılın doğa olayını izlediler

yüzyılın en uzun ay tutulmasını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte gözlemleme olanağı buldu.

KEDEM Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen Ay Tutulması Gözlem Etkinliği ile 21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması birlikte izlendi. Keçiören Belediyesi önüne yerleştirilen teleskopla vatandaşlar da bu doğa olayına tanıklık etme fırsatı için adeta yarıştı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da doğa olayına vatandaşlarla birlikte tanıklık ederken, çocukların öğrenimlerini bilimsel etkinliklerle de desteklediklerine dikkat çekti. Ak, yüzyılda bir rastlanan doğa olayını gözlemleme fırsatı sunmak istediklerini dile getirerek, 21. yüzyılda ayın dünyaya en yakın olduğu anı da yine birlikte izlediklerini hatırlattı.

Bu yüzyılın yaklaşık 4 saat süren en uzun ay tutulmasında ay kızılımsı bir renge bürünürken, Dünya ile Mars da birbirine ilk kez bu kadar yaklaştı. Mars’ı da parlak bir şekilde izleyebilen vatandaşlar ve öğrenciler bu gökyüzü şölenini telefonlarına kaydetti.