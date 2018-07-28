Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 09:38

Başkan Ak ile yüzyılın doğa olayını izlediler

Keçiören Belediyesine bağlı hizmet veren ve çocuklara yönelik eğitici faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel ve eğlenceli aktiviteleriyle de dikkat çeken Keçiören Eğitime Destek Merkezi’nin düzenlediği (KEDEM) astronomi gözlem etkinliği ile çocuklar, 21.

Başkan Ak ile yüzyılın doğa olayını izlediler

28 Temmuz 2018 09:38

yüzyılın en uzun ay tutulmasını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte gözlemleme olanağı buldu.


KEDEM Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen Ay Tutulması Gözlem Etkinliği ile 21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması birlikte izlendi. Keçiören Belediyesi önüne yerleştirilen teleskopla vatandaşlar da bu doğa olayına tanıklık etme fırsatı için adeta yarıştı.


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da doğa olayına vatandaşlarla birlikte tanıklık ederken, çocukların öğrenimlerini bilimsel etkinliklerle de desteklediklerine dikkat çekti. Ak, yüzyılda bir rastlanan doğa olayını gözlemleme fırsatı sunmak istediklerini dile getirerek, 21. yüzyılda ayın dünyaya en yakın olduğu anı da yine birlikte izlediklerini hatırlattı.


Bu yüzyılın yaklaşık 4 saat süren en uzun ay tutulmasında ay kızılımsı bir renge bürünürken, Dünya ile Mars da birbirine ilk kez bu kadar yaklaştı. Mars’ı da parlak bir şekilde izleyebilen vatandaşlar ve öğrenciler bu gökyüzü şölenini telefonlarına kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç