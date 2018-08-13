Başkan Ak, Köçiörenli şehitlerin mevlidinde

Ak, "Millet olarak kimsenin önünde eğilmeyeceğimizi 15 Temmuz hain kalkışmasında gerek millet olarak gerekse siyasi irademizle tüm dünyaya gösterdik’’ dedi.

2016 yılında Ankara’da Kocatepe Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Bayram Kavcı için düzenlenen mevlit programına katılan Başkan Ak’ı, şehit yakınları ve mahalle sakinleri karşıladı. Uludere şehidi Bayram Kavcı’nın cenaze töreninde Kavcı ailesinin attığı, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ’Çorum’dan vatana bir asker daha’ sloganlarını hatırlatan Başkan Ak, "Milletimiz içeride ve dışarıda gruplanan her türlü düşmana karşı dik durarak, fesat odaklarına gereken cevabı her fırsatta vermiştir. Biz millet olarak şehit anasıyız, şehit babasıyız, şehit kardeşiyiz. Vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden Bayram Kavcı kardeşime ve tüm vatan şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın rahmeti üzerlerinde olsun" ifadelerini kullandı.

Mevlidin sona ermesiyle Kavcı Ailesi’ne başsağlığı dileyen Başkan Ak, Hak-İş Sendikasının Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlediği, 15 Temmuz Kahraman Şehitleri Anma ve Mevlit programına geçti.

"Millet olarak kimsenin önünde eğilmeyeceğimizi 15 Temmuz hain kalkışmasında gerek millet olarak gerekse siyasi irademizle tüm dünyaya gösterdik’’

Keçiören Belediyesi ile Hak-İş Sendikasının ortaklaşa düzenlediği programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitlerinden Celalettin İbiş adına mevlit yemeği verildi.

Devlet ve millet olarak terörün her türlüsünün üstesinden gelecek güçte olunduğuna vurgu yapan Başkan Ak, "Demokrasi ve milli birlik dersi veren şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Millet olarak kimsenin önünde eğilmeyeceğimizi 15 Temmuz hain kalkışmasında gerek millet olarak gerekse siyasi irademizle tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz’u unutturmamak adına yapılan bu etkinlikte emeği geçenleri tebrik ediyorum. 15 Temmuz’da millet olmanın, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın şuurunu hep birlikte yaşadık. Ülkemizin geleceği açısından karanlık bir geceydi. O geceyi aydınlığa çeviren başta şehitlerimiz ve gazilerimiz, ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek sokaklara çıkan milletimizdir. Devletimizin bölünmesinin, parçalanmasının ve istila edilmesinin önüne geçen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah bu tür geceleri bir daha göstermesin" şeklinde konuştu.

"Milletimizin vatan nöbetine devam etmesi bekamız açısından çok önemlidir’’

Türkiye’de yaşanan ekonomik bunalımın 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir devamı olduğunu kaydeden Ak, ’’Bugün görüyoruz ki bizi bölmeye çalışanlar planlarından vazgeçmiş değiller. Milletimizin vatan nöbetine devam etmesi bekamız açısından çok önemlidir. Şu anda yaşadığımız ekonomik bunalım 15 Temmuz darbe girişiminin bir devamıdır. Buna milli birlik ve beraberlik içerisinde karşı durmak her zamankinden daha önemlidir’’ değerlendirmelerinde bulundu.

15 Temmuz’da gazi olan Keçiören Belediyesi personeline Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediyesini veren Ak, 15 Temmuz Şehidi Celalettin İbiş’in oğluna ise Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediyesini Hak-İş başkanı Mahmut Arslan verdi. Etkinlik şehitlerin kabir ziyaretinin ardından sona erdi.