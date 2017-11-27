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27 Kasım 2017 10:57

Başkan Ak muhtarlarla Kartaltepe’yi gezdi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve muhtarlarla Kartaltepe Kent Ormanını gezdi.

Başkan Ak muhtarlarla Kartaltepe’yi gezdi

27 Kasım 2017 10:57


Keçiören’in ilk ve en büyük mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanında bulunan F-4E Fantom savaş uçağı ve Çanakkale Anıtını da gezen Ak ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.


Son servis yeri Eskişehir’deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığı olan ve 2008’de servisten men edilen uçağın taşıdığı milli anlamların ziyarete gelenlerin adeta göğsünü kabarttığına dikkat çeken Başkan Ak, "Milli hassasiyetiyle daima önde olan Keçiören’imizde göklerdeki gücümüzü simgeleyen jet uçağını sergilemekten son derece memnunuz. Ayrıca şühedaya minnetimizi ifade eden Çanakkale Anıtımız da burada Çanakkale Destanının ölümsüzlüğünü hatırlatıyor ve Çanakkale ruhunu yaşatıyor. Tarih şuurunu özümseyememiş bir nesil belleksizdir. Bizlerin görevlerinden biri de manevi açıdan zengin, tarihi köklerine bağlı, ecdadına saygılı bir nesil yetiştirme sorumluluğunu üstlenmektir. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirme gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.


Ak ayrıca yeni Keçiören’in doğduğu yer olan ve konut projelerinin yanı sıra iş merkezlerinin de yeni adresi olacak Ovakent bölgesini de inceledi.




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