Başkan Ak müteahhitlerle buluştu, önerileri dinledi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, en fazla konut satışının yapıldığı ilçe unvanına sahip olan Keçiören'de inşaat sektörü temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘Keçiören İlçesi Ekonomik Beklenti Çalıştayı'nın ardından harekete geçen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TÜİK verilerine göre üç ayda 5 bin 500 konut satışının yapıldığı Keçiören'de inşaat sektörü temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi. Sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunulan Ovakent İstişare Toplantısı'nda fikirler, beklentiler ve kanaatler dile getirildi. Hem devletin hem de yatırımcıların beklentilerini karşılayacak ortak paydanın oluşması gerektiğine değinen Başkan Ak, sektör temsilcilerinin sıkıntılarının çözümü için harekete geçti. Anında çözüme kavuşması mümkün olan konular için birim müdürlerine gerekli talimatları veren Ak, bazı konularda da belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

İnşaat sektörünün canlı tutulması için düzenlenen toplantıda, sektör temsilcileri tek tek sorunlarını anlattı. Her bir konuşmacının ardından Başkan Ak, konuya ilişkin hem bilgilendirme hem de çözüm üretme konusunda kanaat bildirdi. Karşılıklı söz alışverişi şeklinde gerçekleştirilen toplantının ardından Ovakent ve Yükseltepe'de faaliyet gösteren müteahhitler, toplantının verimli geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarla suni kur oyunları oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Ak, “Türkiye'de ekonomik anlamda zaman zaman iniş ve çıkışlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün yaşadığımız ekonomik dalgalanmayı topyekun elimizi taşın altına sokarak, belirli fedakarlıklar yaparak aşmak durumundayız. Türkiye'ye yönelik saldırıları bizlerden başka kimsenin bertaraf etmesini bekleyemeyiz. Gerek milletimizin, gerekse ekonomiye yön veren iş adamlarımızın ferasetini koruyarak ekonomimizi mümkün mertebe canlı tutması gerekiyor. Keçiören Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Bu toplantıyı düzenlememizin amacı varsa teklif ya da önerileriniz bunları değerlendirmek, parlak fikirleri ise uygulamaya koymaktır” dedi.

Ankara'nın parlayan yıldızı olarak görülen Ovakent'in ve Yükseltepe'nin daha hızlı gelişimi için bu bölgede müteahhitlik yapan iş adamalarının sorunlarını en aza indirmek istediklerini belirten Ak, “Keçiören, en fazla konut satışının yapıldığı ilçe olma unvanını korumaya devam ediyor. Keçiören'in inşa edilmesinde katkısı olan özel sektörümüzün elbette bir takım sorunları var. Bu sorunları dinleyerek, müteahhitlerimizin Ovakent ve Yükseltepe'deki çalışmalarını sağlıklı yürütmeleri için Keçiören Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Ovakent ve Yükseltepe bölgemizde devam eden kentsel dönüşüm tamamlandığında daha modern, daha estetik ve daha değerli bir Keçiören silueti ortaya çıkmış olacak. Emeği geçen iş adamlarımıza başarılar ve hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.