Başkan Ak, siyasi deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, KONEV'in (Konya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı) düzenlediği söyleşiye konuşmacı olarak katılarak siyaset deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Yerel yönetimlere ilişkin tecrübelerini aktaran Başkan Ak, son 10 yılda Keçiören'deki belediyecilik anlayışının AK Parti belediyeciliğinin en somut örneği olduğunu vurguladı.

KONEV'in, her ayın ilk cumartesi günü düzenlediği söyleşinin bu ayki konuşmacısı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak oldu. Söyleşide deneyimlerini paylaşan Başkan Ak, siyasi hayatına kuruluşundan itibaren AK Parti'de başladığını söyledi. AK Parti'de çeşitli görevler üstlendiğini belirten Ak, önce 2009 yerel seçimlerinde ardından da 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı görevi için halkın teveccühünü kazandığını, 10 yıldır da Keçiören Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydetti.

Yerel yönetimlerin işleyişine ve yönetim anlayışına ilişkin bilgiler veren Ak, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'de belediye başkanı olmakla, 2 bin nüfuslu bir ilçede belediye başkanı olmak büyük farklılıkları beraberinde getiriyor. Büyük ilçelerde halkla temas küçük ilçelerdekiler kadar sıklık göstermeyebiliyor. Ancak AK Parti'nin belediyecilik anlayışı halka inmeyi ve sürekli halkın içinde olmayı bir düstur olarak benimsediği için Keçiören'deki bir vatandaş her zaman benimle hasbihal etme fırsatı bulabiliyor. Bu bakımdan millete odaklanan ve sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen belediyemiz örnek olarak gösteriliyor” dedi.

"Demokrasimiz son 16 yılda önemli yol katetmiştir”

Yerel yönetimleri demokrasinin beşiği olarak değerlendiren Başkan Ak, "Bir ilçede var olan problemi o ilçe içerisinde çözmek yerel yönetim anlayışının güçlü olmasıyla doğru orantılıdır. Halkın doğrudan yönetime ortak olacağı ve böylece demokrasinin gelişeceği en önemli mecra yerel yönetimlerdir. Eğer bir ülkede yerel yönetim gelişmişse demokrasi de aynı oranda gelişmiş demektir. Yerel yönetimlerde halkın yönetime katılma oranı demokrasi kavramının gelişmesi için birer sıçrama taşı olarak da değerlendirilebilir. Keçiören Belediyesi özelinde ve diğer AK Parti belediyeleri nazarında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlayışı son 16 yılda önemli yol katetmiştir. Yeni Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi ve özgürlük alanlarının genişlemesi için önümüzdeki süreçte de önemli işler başaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.