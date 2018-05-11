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11 Mayıs 2018 10:42

Başkan Ak "Sonsuzluk Kervanı"na katıldı

Seyyid Abdulhakim Arvasi Hazretleri, Keçiören’de düzenlenen “Sonsuzluk Kervanı” isimli programla anıldı.

Başkan Ak

11 Mayıs 2018 10:42


Bağlum’un ilk kültür merkezi Abdurrrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi’nde Abdulhakim Arvasi Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan Başkan Ak, “Seyyid Abdulhakim Arvasi Hazretleri bu coğrafya için bir şans, Bağlum’daki varlığı manevi açıdan önemli. Bu tarz programları çoğaltmalı ve gurur duyduğumuz bu değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara anlatmalıyız” dedi.


Sümeyye Gizem Akyüz ve Cansu Çevik’in “Tam Otuz Yıl” şiirini okuduğu programda Neyzen Mehmet Işık da “Demedim mi” ilahisini seslendirdi. İlahi korosunun ardından Başkan Ak’ın öğretmenlere katılım belgesi takdim etmesiyle program sona erdi.




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