Başkan Ak üniversite gençliği ile tecrübelerini paylaştı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İşletme Fakültesi Dekanı Rafet Aktaş ve ES-DER Genel Başkanı Mahmut Çelikus ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği iş birliği ile düzenlenen ’Değerler Eğitimi ve Tecrübe Paylaşımı Konferansı’na katıldı. ’Ahilik Kültürü ile Karakterli Bir Nesil için Gençlerle El Ele’ projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüsünde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ak, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik programlarını desteklediğine dikkat çekerek, "Bu tarz programlar faydalı oluyor, gençlerle ticari ve siyasi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Benim öğrencilik yıllarım Türkiye’nin zor dönemlerine rastladı, darbeler sonrası yeniden toparlanma dönemlerine denk geldi. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra özel sektörde ve ticarette şansımı denedim" dedi.

"Çevrenizi, şehri, ülkenizi ve hayatı okuyun"

Üniversite döneminin karar verme yılları olduğunun altını çizen Ak, "Bu değerli yıllarınızda karar verirken aynı zamanda çevrenizi, şehri, ülkenizi ve hayatı okuyun, dünyayı okuyacak idrak içinde olun. Siyasi, kültürel ve tarihi olarak Ankara önemli bir şehir. Bu şehrin olanaklarını değerlendirin. Ben sosyal ve kültürel etkinliklere katılan bir öğrenciydim, aktiftim. Ama tabii ki keşkelerim var, keşke bir yabancı dil öğrenseydim" dedi.

Birikimlerinin ülkenin faydasından yana kullanılmasının önemine değinen Başkan Ak, "Dünya çapında başarılar için kendinizi iyi tanıyın. Bizim ekonomik olarak güçlü olmamızın yolu özgür olmamızdan geçiyor. Üretmemiz şart, sertifikasyon sisteminin kullanılması şart" ifadelerini kullandı.

“En büyük kredim güvendir” diyen Ak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahiliğin temelinde de yatan ticari ahlak ve çalışma ahlakıdır. Güven en önemli sermaye, o sarsıldı mı kayıp büyük olur. İşi hakkıyla, dürüstçe yapmak lazım. Bizler ahilik geleneğini yaşatmak için zabıtalarımız ile birlikte esnafımızın ölçü ve tartı aletlerinin denetimini yapıyoruz, yanlış yapmayı önleyici tedbirleri alıyoruz, ahilik kriterleri oluşturuyoruz" diye konuştu.

Tarihlerinin sömürgeci anlayışta asla olmadığını belirten Ak, ortak değer ve ortak yaşama da vurgu yaparak, gençlerin sorularını yanıtladı.

ES-DER Genel Başkanı Mahmut Çelikus da Başkan Ak’ın esnaf kökenli bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, "Ahilik, kardeşlik, paylaşma, sevgi, üretme demek" ifadelerini kullandı. Çelikus, ahilikteki çırak-kalfa ve ustalık ilişkisine de değindi.

Programın sonunda katılan tüm öğrencilere Grigory Petrov’un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" kitabı hediye edildi.