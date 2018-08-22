Başkan Ak vatandaşlarla bayramlaşarak beraberlik vurgusu yaptı

Bayramlaşmanın ardından Ovacık’taki kurban kesim noktasına geçen Ak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük kurban kesim tesisi olarak Ovacık’ta kurulan alanda kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak tesisle ilgili görüşleri dinledi.

Günlük 900 büyükbaş, 100 de küçükbaş hayvan kesiminin yapılabildiği Ovacık’taki kurban kesim tesisinde, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir şekilde parçalamaları ve muhafaza etmeleri için kesim tahtası ve poşet hizmeti de verildi.

“Vatandaşlarımız kesimhanemizden oldukça memnun”

Keçiören Belediyesi olarak vatandaşların gönül rahatlığı ile kurbanlarını kesebilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturduklarını ifade eden Başkan Mustafa Ak, “Kurban kesim yerimizi dinimizin de emrettiği gibi temiz bir ortamda ve vatandaşlarımızın rahatlıkla faydalanabileceği şekilde tesis ettik. Vatandaşlarımız sırayla, düzenli bir şekilde kurbanlarını kesip parçalayacaklar. Ardından da muhafaza etmeleri için dağıttığımız poşetlerle kurbanlarını sağlıklı bir şekilde gerek gördükleri yere götürecekler. Vatandaşlarımız kurban kesim tesisimizden ne kadar memnun olduklarını hem sözleriyle dile getiriyor hem de gözlerindeki parıltıyla ifade ediyor” dedi.

“Bayramlarımız birliğimizin yegâne temelidir”

Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını üst seviyeye çıkarak toplumun milli, dini ve insani duygularının yeşermesi için bir vesile olduğunu dile getiren Başkan Ak, “Millet olarak bizi birbirimize yakınlaştıran dini değerlerimiz, iyi günde de kötü günde de birlik olabilmemizin, kenetlenebilmemizin, tek yürek olabilmemizin yegâne temelini oluşturmaktadır. Bize birlikte hareket etme kabiliyeti sağlayan bu değerlerimiz binlerce yıldır ayakta kalmamızı sağlamıştır. Bugün ülkemize yönelik ekonomik ve diğer saldırıları nasıl ki hep birlikte bertaraf ettiysek bundan sonra da ülkemize yönelik saldırıları birlikte bertaraf edeceğiz. Bu vesileyle Mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.