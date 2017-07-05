Başkan Ak’a Avrasya Derneği’nden teşekkür plaketi

Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği, kardeş belediye uygulamaları ve her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Ramazan Etkinlikleri ile Türkiye ve Avrasya ülkeleri arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunan Mustafa Ak’ı teşekkür plaketine layık buldu. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törende Başkan Ak’a plaketini Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.İsmail Safi adına AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan takdim etti

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Avrasya coğrafyasına sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Başkan Mustafa Ak, “Büyük ülkeler büyük hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak için de çok çalışırlar. Türkiye de büyük bir devlet ve büyük bir milletin temsilcisi. Dolayısıyla bu Avrasya coğrafyasının içinde bulunan bütün kardeş ülkelerle beraber bu amaca ulaşmak için var gücüyle çalışmaktadır. Biz belediyeler olarak bu hedefin içinde bizlere düşen görevi yerine getirmek üzere çalışıyoruz. Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.