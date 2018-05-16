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16 Mayıs 2018 11:59

Başkan Ak’dan engellilere karşı duyarlılık mesajı

Engelli dostu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılarak, “engellilere karşı duyarlılık” mesajı verdi.

Başkan Ak’dan engellilere karşı duyarlılık mesajı

16 Mayıs 2018 11:59


Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi’ne bağlı engelliler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte onları yalnız bırakmayan Başkan Ak, doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi boyunca yürüyerek engellerin birlikte kaldırılacağını vurguladı. Ak, “Engellilerin aile yaşamından kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Birbirimize yardımcı olmalıyız, duyarlı olmalıyız. İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirdikçe herkesin yüzü daha çok gülecektir. Unutmayalım ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır” ifadelerini kullandı.


Ellerinde “Hepimiz biriz, biz beraberiz”, “Yapabileceklerim sınırlı ama ufkum geniş”, “Farkında ol, duy, gör, tanı”, “Engelliler toplumun aynasıdır”, “En büyük engel sevgisizliktir” yazılı pankartlarla yürüyen engelliler, hayatlarının kolaylaştırılması noktasında destek istediler. Yürüyüş boyunca Başkan Ak ile fotoğraf çektirip Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ndeki mini hayvanat bahçesindeki kuzuları elleriyle besleyen engelliler ve aileleri daha sonra hep birlikte piknik yaptılar.




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