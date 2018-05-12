Başkan Akgül, Cumhuriyet Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti

Güzel havanın tadını çıkartmak için parka gelen vatandaşların özçekim isteklerini de geri çevirmeyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sizlerin evlerinizin dışında da zaman geçirip, dinlenebileceğiniz alanların sayısını arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Akgül’ü karşılarında gören vatandaşlar, belediyenin yaptığı park ve diğer çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Parkta hoşça vakit geçiren vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Akgül, çocuklara da özel ilgi gösterdi. Gelecek kuşaklara iyi bir şehir bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Akgül, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi de yeşil alanların varlığıdır. Mamak’ta bu değişime katkı sağlayan ilçelerden biridir. Yatırımlarımızda estetik vurguyu öne çıkararak, daha fazla yeşil alan kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.