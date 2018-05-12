Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 10:28

Başkan Akgül, Cumhuriyet Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Cumhuriyet Parkı’nı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Akgül, Cumhuriyet Parkı’nda vatandaşlarla sohbet etti

12 Mayıs 2018 10:28


Güzel havanın tadını çıkartmak için parka gelen vatandaşların özçekim isteklerini de geri çevirmeyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sizlerin evlerinizin dışında da zaman geçirip, dinlenebileceğiniz alanların sayısını arttırmak için çalışıyoruz” dedi.


Başkan Akgül’ü karşılarında gören vatandaşlar, belediyenin yaptığı park ve diğer çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Parkta hoşça vakit geçiren vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Akgül, çocuklara da özel ilgi gösterdi. Gelecek kuşaklara iyi bir şehir bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Akgül, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi de yeşil alanların varlığıdır. Mamak’ta bu değişime katkı sağlayan ilçelerden biridir. Yatırımlarımızda estetik vurguyu öne çıkararak, daha fazla yeşil alan kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç