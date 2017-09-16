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16 Eylül 2017 09:56

Başkan Akgül: "Dernekler kültürel miraslarımızı yaşatıyor"

Ankara Çorumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağın, Mamak Çorumlular Derneği Başkanı Ercan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Akgül:

16 Eylül 2017 09:56


Derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında konuklarından bilgi alan Başkan Akgül, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının geleneklerini yaşatma anlamında faaliyetlerini sürdürmelerinin gelecek nesiller için önemli olduğunun altını çizdi.



Sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız


Zengin bir kültür mirasına sahip olan ülkemizin kültürel değerlerinin yaşatılması ve tanıtılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan dernek ve birliklerimiz, sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, sevgi, barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasında çok etkin rol oynadığını ifade eden Akgül,“Biz de yerel yönetimler olarak memleket tanıtımı ve hemşehri sorunlarının çözümü noktasında etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız” dedi.




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