Başkan Akgül: "Dernekler kültürel miraslarımızı yaşatıyor"

Derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında konuklarından bilgi alan Başkan Akgül, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının geleneklerini yaşatma anlamında faaliyetlerini sürdürmelerinin gelecek nesiller için önemli olduğunun altını çizdi.

Sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız

Zengin bir kültür mirasına sahip olan ülkemizin kültürel değerlerinin yaşatılması ve tanıtılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan dernek ve birliklerimiz, sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, sevgi, barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasında çok etkin rol oynadığını ifade eden Akgül,“Biz de yerel yönetimler olarak memleket tanıtımı ve hemşehri sorunlarının çözümü noktasında etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız” dedi.