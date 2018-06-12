Başkan Akgül, federasyon ve derneklerle iftarda buluştu

Akgül, "Yerel yönetimler olarak etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız" dedi.

Mamak Belediyesi, bu kez hemşehri derneklerini ve federasyonları aynı sofrada buluşturdu. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün ev sahipliğinde Abidinpaşa Lale Restaurant’ta gerçekleşen iftar programına Ankara Milletvekili ve 27. Dönem milletvekili adayı Yalçın Akdoğan, Türkiye’nin 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçeceğini belirterek, "Cumhur İttifakı, Yenikapı Ruhu’nun bir tezahürüdür. Cumhur İttifakı çok önemli yeni bir sistem inşa edecek. 25 Haziran’dan itibaren meclisten çıkacak kanunlar için, anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşmak çok önemli. 15 Temmuz’da uçaklar, helikopterler bomba yağdırırken, hepimize kastettiler, hepimize saldırdılar. Hep birlikte savuşturmalıyız, hep birlikte göğüslemeliyiz dedik. İşte Yenikapı Ruhu budur. Cumhur İttifakı da bunun tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Ülke olarak çok badireler atlatıldığını ve bunun da birlik beraberlik içinde, kenetlenerek atlatıldığına vurgu yapan Akdoğan, "Bakın dünya ne halde. Türkiye’nin etrafındaki ülkeler ne halde. Birbirimizi sevelim. Biz ve beraber olursak bileğimizi bükemezler. Dünya mazlumları Türkiye’ye bakıyor. Dünya’nın hiçbir yerinde, bir ülkede seçim olduğunda başka ülkede insanlar sokağa dökülmez. Gazze’de, Saraybosna’da kutlama yapıyorlar. Neden, çünkü kendi meseleleri gibi görüyorlar. Dünya mazlumlarına sahip çıkan tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının gelenekleri yaşatma anlamında faaliyetlerini sürdürmelerinin önemli olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise "Farklı şehirlerden gelen insanlarımız, şehrimizin kültürel zenginliğine katkı sunmaktadır. Mamak bizim evimiz. Şehrimizi, içinde yaşayan insanları ve o şehre hizmet eden yerel yönetimi birbirinden ayrı düşünemeyiz. Birlikte yaşadığımız bu şehri güzelleştirme adına birlikte hareket etmeliyiz. Yerel yönetimler olarak etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız" diye konuştu.

Programa Yalçın ve Akgül’ün yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Ankara milletvekili adayları Fatma Öncü, Muammer Cemaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.